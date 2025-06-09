Знищення літаків – не головне. Британський генерал оцінив операцію "Павутина"

У росіян залишається чималий арсенал зброї, якою вони можуть бити по Україні

Після спецоперації СБУ "Павутина" зі знищення російських стратегічних ракетоносців ворог навряд чи змінить темп і склад наступних операцій. Однак наша ППО має перебувати у стані бойової готовності.

Про це інтерв’ю "Телеграфу" розповів британський генерал-майор у відставці Чіп Чепмен. Він пояснив, чи зможе Росія оговтатися від втрати частини стратегічної авіації.

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На його думку, тут є два аспекти. Перший – чи є ці літаки незамінними?

— Так, вони незамінні. Жоден з них більше не випускається. З психологічної точки зору нема значення, знищено третину чи чверть флоту. У росіян все одно залишиться частина арсеналу, яка дозволить їм знову діяти, — каже військовий експерт

Для нього ключовим запитанням є: чи справді зміниться склад і темп майбутніх російських операцій?

— І, ймовірно, відповідь на це запитання — ні. Бо в ту ж ніч, коли українці провели операцію Росія випустила близько 472 одиниць — комбінацію дронів і крилатих ракет — по Україні. І це було лише через кілька днів після 367 запущених минулого тижня, що на той час було найбільшою кількістю, — каже британський генерал.

За його словами, важлива не втрата літаків, а те, яким буде подальше поєднання дронів, крилатих і балістичних ракет з боку ворога? І яким буде темп цих операцій?

— Якщо росіяни зможуть підтримувати щоденне використання дронів, крилатих і балістичних ракет протягом тижнів, а потім і місяців, це може мати досить руйнівний і негативний вплив на моральний дух українців, — припустив генерал-майор у відставці.

Він нагадав висновки британського Міністерства інформації під час Другої світової війни: люди можуть оговтатися від втоми й відновити психологічні сили, якщо їх не бомблять постійно.

— Не думаю, що росіяни здатні підтримувати такий темп ударів на постійній основі. Хоча це жахливо, протиповітряна оборона має залишатися в бойовій готовності, — зауважив британський експерт.

Він додав, що росіяни й українці будуть оцінювати ефективність своїх ударів: яке поєднання засобів, які маршрути, які траєкторії дадуть найкращий результат у майбутньому.

— І, звісно, росіяни намагатимуться використовувати психологічний вплив. Тому Путін недавно згадав балістичну ракету "Орєшнік", заявивши, що вона може нагріватися до температур 4000 градусів за Цельсієм, гарячіше за Сонце. Спроби морально зламати населення завжди були одним із непрямих підходів у війні. Росіяни завжди використовуватимуть такий підхід, хоча він не був успішним. І я не бачу, щоб став успішним у майбутньому, — підсумував Чіп Чепмен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що реальні втрати Росії від операції "Павутина" значно перевищують офіційні дані.