Придумали легенду из колес. Малюк рассказал курьезную историю о "Паутине"
Водитель фуры поверил в легенду
Операция "Паутина", которую СБУ организовали в России, имела и курьезные моменты. Но из-за сообразительности команды все удалось.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в эфире "Мы-Украина". По его словам, этот курьезный момент произошел во время того, как наши агенты уже готовили к отправке автомобиля с домиками.
Вышло так, что один из наших негласных помощников просто случайно нажал кнопку и отъехал крышу домика. И один из водителей увидел стоявшие в боевом порядке дроны,
Затем к нему срочно прибежал собрат с вопросом, что они собираются делать дальше. Малюк рассказал, как удалось решить проблему:
Я говорю: "Набирай быстро нашего агентуриста", держащего на оперативном контакте наши источники. Он ему позвонил по телефону. Я говорю: "Смотри, давай вот таким образом сделаем. Такую срочную легенду с колес нужно ему сразу зарядить, поэтому водитель, который увидел: Домики охотничьи? Охотничьи. Это дроны специальные разведывательные. Домики устанавливаются на охотничьи угодья, где десятки тысяч километров их, соответственно, территория. других животных, а также браконьеров. Затем возвращаются на место и вся эта информация стекается в единый центр, анализируется и так далее"
По словам Малюка, водителю, который увидел дроны было 63 года, а потому с гаджетами может быть на "вы". Но в легенду поверил. К тому же, как сказал глава СБУ, это подкрепили соответствующей дополнительной зарплатой.
Так вот оно у нас "пролезло". Но тут позитив, нужно отметить работу самого нашего негласного помощника, поскольку важный элемент успеваемости — наличие в его психотипе определенного здорового авантюризма, где он смог вот так, на ходу…,
Отвечая на вопрос журналиста, было ли это придумано на ходу, Малюк ответил, что этот помощник уже по-своему интерпретировал и доказал водителю легенду. Глава СБУ говорит, что он это смог доказать под таким углом и таким тоном, что водитель фуры реально поверил.
Плюс здесь как раз сыграло нам на позитив то, что боевая часть дронов находится в корпусе самого дрона. То есть, на нем нет отдельной боевой части, прикрепленной. Поскольку, если бы он выглядел так, то, я думаю, тот водитель, какой бы он ни был далек от реалий, он бы все равно подумал: "что-то здесь не так", и возможно позвонил бы в местное управление ФСБ. Поэтому, собственно, все сработало правильно
Спецоперация СБУ – что известно
Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам. В результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.
Беспилотники поразили четыре военных базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее "Телеграф" писал, как в Кремле действительно отреагировали на операцию СБУ "Паутина".