Придумали легенду из колес. Малюк рассказал курьезную историю о "Паутине"

Водитель фуры поверил в легенду

Операция "Паутина", которую СБУ организовали в России, имела и курьезные моменты. Но из-за сообразительности команды все удалось.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в эфире "Мы-Украина". По его словам, этот курьезный момент произошел во время того, как наши агенты уже готовили к отправке автомобиля с домиками.

Вышло так, что один из наших негласных помощников просто случайно нажал кнопку и отъехал крышу домика. И один из водителей увидел стоявшие в боевом порядке дроны, рассказал Василий Малюк

Затем к нему срочно прибежал собрат с вопросом, что они собираются делать дальше. Малюк рассказал, как удалось решить проблему:

Я говорю: "Набирай быстро нашего агентуриста", держащего на оперативном контакте наши источники. Он ему позвонил по телефону. Я говорю: "Смотри, давай вот таким образом сделаем. Такую срочную легенду с колес нужно ему сразу зарядить, поэтому водитель, который увидел: Домики охотничьи? Охотничьи. Это дроны специальные разведывательные. Домики устанавливаются на охотничьи угодья, где десятки тысяч километров их, соответственно, территория. других животных, а также браконьеров. Затем возвращаются на место и вся эта информация стекается в единый центр, анализируется и так далее" вспоминает глава СБУ

По словам Малюка, водителю, который увидел дроны было 63 года, а потому с гаджетами может быть на "вы". Но в легенду поверил. К тому же, как сказал глава СБУ, это подкрепили соответствующей дополнительной зарплатой.

Так вот оно у нас "пролезло". Но тут позитив, нужно отметить работу самого нашего негласного помощника, поскольку важный элемент успеваемости — наличие в его психотипе определенного здорового авантюризма, где он смог вот так, на ходу…, акцентировал Малюк

Отвечая на вопрос журналиста, было ли это придумано на ходу, Малюк ответил, что этот помощник уже по-своему интерпретировал и доказал водителю легенду. Глава СБУ говорит, что он это смог доказать под таким углом и таким тоном, что водитель фуры реально поверил.

Плюс здесь как раз сыграло нам на позитив то, что боевая часть дронов находится в корпусе самого дрона. То есть, на нем нет отдельной боевой части, прикрепленной. Поскольку, если бы он выглядел так, то, я думаю, тот водитель, какой бы он ни был далек от реалий, он бы все равно подумал: "что-то здесь не так", и возможно позвонил бы в местное управление ФСБ. Поэтому, собственно, все сработало правильно подытожил Василий Малюк

Спецоперация СБУ – что известно

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам. В результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.

Беспилотники поразили четыре военных базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

