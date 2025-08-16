Вже третій світовий рекорд: снайпер ЗСУ знищив двох росіян на дистанції в чотири кілометри (відео)

Це сталося на Покровському напрямку 14 серпня під час відбиття спроби російського штурму

В Україні вже втретє побито світовий рекорд з дальності результативного пострілу зі снайперської гвинтівки. Снайпер Збройних сил України зі складу снайперського спецпідрозділу "Привид" знищив одним пострілом відразу двох росіян на дистанції у 4000 метрів.

Про це пише видання Defense Express. Зазначається, що це сталося на Покровському напрямку 14 серпня під час відбиття спроби російського штурму. Снайпер виявив цілі та здійснив вдалий постріл, при цьому великокаліберна куля вразила відразу дві цілі.

Зазначається, що для пострілу використовувалася зброя українського виробництва — 14,5-мм великокаліберна снайперська гвинтівка "Алігатор" виробництва харківського підприємства "ХАДО-Холдинг". Раніше вважалося, що дальність ефективного пострілу з "Алігатора" не перевищує 2000 метрів виключно по неживих об'єктах (легка бронетехніка та укриття) при загальній дальності польоту кулі на сім кілометрів. Таким чином, український снайпер перевищив "паспортну" дальність у два рази.

Зазначимо, що перший раз рекорд було побито в грудні 2022 року. Боєць 73-го морського центру СПП ім. кошового отамана Антона Головатого з відстані 2710 метрів знищив двох окупантів. Він стріляв зі західної снайперської гвинтівки McMillan Tac 50.

Але цей рекорд також було побито — вже у 2023 році. Снайпер Служби безпеки України В'ячеслав Ковальский успішно знищив російського окупанта на відстані у 3800 метрів, що стало абсолютним світовим рекордом. Для пострілу він використав українську великокаліберну снайперську гвинтівку "Володар Обрію".