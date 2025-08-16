Уже третий мировой рекорд: снайпер ВСУ уничтожил двух россиян на дистанции в четыре километра (видео)

Это произошло на Покровском направлении 14 августа во время отражения попытки русского штурма.

В Украине уже третий раз побит мировой рекорд по дальности результативного выстрела из снайперской винтовки. Снайпер Вооруженных сил Украины из состава снайперского спецподразделения "Призрак" уничтожил одним выстрелом сразу двух россиян на дистанции в 4000 метров.

Об этом пишет издание Defense Express. Отмечается, что это произошло на Покровском направлении 14 августа при отражении попытки российского штурма. Снайпер обнаружил цели и произвел удачный выстрел, при этом крупнокалиберная пуля поразила сразу две цели.

Отмечается, что для выстрела использовалось оружие украинского производства — 14,5-мм крупнокалиберная снайперская винтовка "Аллигатор" производства харьковского предприятия "ХАДО-Холдинг". Ранее считалось, что дальность эффективного выстрела из "Аллигатора" не превышает 2000 метров исключительно по неживым объектам (легкая бронетехника и укрытия) при общей дальности полета пули на семь километров. Таким образом, украинский снайпер превысил "паспортную" дальность в два раза.

Отметим, что первый раз рекорд был побит в декабре 2022 года. Боец 73 морского центра СПП им. кошевого атамана Антона Головатого с расстояния 2710 метров уничтожил двух оккупантов. Он стрелял из западной снайперской винтовки McMillan Tac 50.

Но этот рекорд также был побит уже в 2023 году. Снайпер Службы безопасности Украины Вячеслав Ковальский успешно уничтожил российского оккупанта на расстоянии 3800 метров, что стало абсолютным мировым рекордом. Для выстрела он использовал украинскую крупнокалиберную снайперскую винтовку "Володар Обрію".