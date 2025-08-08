Пусті вулиці та пляжі. Що зараз відбувається в окупованому Росією курорті (фото)

Місто окупували в перші дні повномасштабного вторгнення

У мережі з'явились свіжі фото з окупованого Росією Скадовська. До повномасштабної війни цей курорт в Херсонській області був досить популярним.

Відповідні знімки опублікував канал "Атеш". На них сфотографовано листівки з закликом до спротиву, які розклеєні населеним пунктом.

Але в око на фото впадає те, що місто фактично пусте. Складається враження, що у Скадовську буквально зупинився час. Можливо людей не видно, бо фото робили рано зранку. До того ж видно, що чимало будівель та дороги у досить занедбаному стані. Подекуди все поросло бур'янами і від атмосфери курортного містечка нічого не залишилось.

Пусті вулиці Скадовська

Більшість територій виглядають покинутими

Людей на вулицях немає

Скадовськ в окупації

Також у мережі нещодавно показували, як виглядають пляжі Скадовська. На фото видно, що людей на них немає, а все узбережжя усіяне сухими водоростями. Вони, змішуючись з піском, утворюють характерний покрив, який чимось нагадує солому. Більшість парків навіть в центрі міста поросли бур'янами і ці території не доглядають.

Пляж у Скадовську у 2025

Парк у Скадовську

Пляж зачинено

Зауважимо, що Скадовськ був окупований російськими військами у перші тижні повномасштабного вторгнення, а саме у березні 2022 року. Тоді місто перейшло під контроль Росії після просування окупантів з боку Криму.

Скадовськ на карті

Однак до окупації ще у 2021 році Скадовський район Херсонщини прийняв понад 1,1 мільйона внутрішніх туристів. А сама курортна зона Скадовська — приблизно 150‑160 тисяч відпочивальників за рік. Наразі ж курортного сезону в цій місцевості немає вже понад 3 роки.

