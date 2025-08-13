Рус

Пустеля та іржа: цей популярний український курорт в окупації вже не впізнати (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колишньої Кирилівки більше немає Новина оновлена 13 серпня 2025, 18:57
Колишньої Кирилівки більше немає

Село змінилося не на краще

Після початку російського вторгнення багато українських курортних міст і селищ спорожніли і почали руйнуватися. Саме це сталося з Кирилівкою (Запорізька область), яка до повномасштабної війни була туристичною перлиною України.

Новим відеозаписом поділився користувач мережі @tolkunovaolga. Кадри були оприлюднені у Tik Tok.

Згідно з підписом до відео, воно було зняте на ринку в районі Сафарі парку. Як можна побачити, зараз курортне селище виглядає порожнім. Може навіть виникнути асоціація з американськими вестернами та характерними містечками Дикого заходу, загубленими посеред пустелі.

Вся картина виглядає дуже депресивно і важко повірити, що в розпал курортного сезону раніше в цьому селі могло мешкати понад десять тисяч людей. Зараз же можна бачити лише іржу, бур’яни та пластикове сміття.

Користувачі мережі теж не стали мовчати.

Кирилівка в окупації
Думка мережі була однозначною

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як окупація знищила перлину Азовського моря. Місцева мешканка опублікувала відео зі Щасливцеве на Херсонщині, яке вражає контрастом із тим, яким це місце було до війни.

Теги:
#Запорізька область #Курорт #Окупація #Кирилівка