Пустеля та іржа: цей популярний український курорт в окупації вже не впізнати (відео)

Село змінилося не на краще

Після початку російського вторгнення багато українських курортних міст і селищ спорожніли і почали руйнуватися. Саме це сталося з Кирилівкою (Запорізька область), яка до повномасштабної війни була туристичною перлиною України.

Новим відеозаписом поділився користувач мережі @tolkunovaolga. Кадри були оприлюднені у Tik Tok.

Згідно з підписом до відео, воно було зняте на ринку в районі Сафарі парку. Як можна побачити, зараз курортне селище виглядає порожнім. Може навіть виникнути асоціація з американськими вестернами та характерними містечками Дикого заходу, загубленими посеред пустелі.

Вся картина виглядає дуже депресивно і важко повірити, що в розпал курортного сезону раніше в цьому селі могло мешкати понад десять тисяч людей. Зараз же можна бачити лише іржу, бур’яни та пластикове сміття.

Користувачі мережі теж не стали мовчати.

Думка мережі була однозначною

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як окупація знищила перлину Азовського моря. Місцева мешканка опублікувала відео зі Щасливцеве на Херсонщині, яке вражає контрастом із тим, яким це місце було до війни.