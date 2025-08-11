"Добре, що хоч медузи є". Що Росія зробила з Арабатською Стрілкою (відео)

Четверте літо там — мертвий сезон

Арабатська Стрілка, яка до окупації Росією у 2022 році була одним з найпопулярніших бюджетних курортів України, тепер виглядає безлюдно та сумно. Росіяни практично знищили туристичну галузь на унікальній природній косі між Азовським морем та Сивашем.

В мережі з'явилося свіже відео з Арабатської Стрілки. Автор розповідає, що погода чудова, світить сонце, медуз мало. Проте навіть у серпні на морі дуже мало людей.

На відео потрапила база відпочинку "Чумацький шлях" у селі Щасливцеве. Людей практично не видно. Автор відео каже, що на Арабатській Стрілці працює лише половина баз відпочинку, та й ті пустують.

Десь може половина працює, та й те не на повну потужність автор відео

Коментатори іронізують, що "радує, що хоч медузи є". "Русский мир" перетворює на пусте сіре місце все, куди приходить.

Як виглядало Щасливцеве до російської окупації

До того, як росіяни захопили Арабатську стрілку, щоліта туди приїжджали багато відпочивальників. Щасливцеве, Стрілкове, Генічеськ пропонували розміщення у базах відпочинку, пансіонатах, кемпінгах та приватних садибах. Всі вони були заповнені вщент.

Набережна та парк у Щасливцевому до 2022 року

Раніше пляжі були такими

Окрім багатолюдних пляжів у Щасливцевому була доглянута набережна, популярні ресторани та кафе. Справжні перлини села — унікальне рожеве солоне озеро з лікувальними властивостями та термальні джерела. У 2019 році Щасливцеве навіть посіло перше місце у конкурсі "Неймовірні села України". Такою була Арабатська Стрілка у 2021 році:

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни зробили з курортним селом Залізний Порт у Скадовському районі Херсонської області. Четверте літо курорт в окупації й росіяни занапастили його.