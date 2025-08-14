Рус

Він був перлиною курорту: як росіяни навмисне знищили головний символ Залізного Порту (відео)

Марта Іваненко
Окупація Залізного Порту на Херсонщині Новина оновлена 14 серпня 2025, 13:47
Окупація Залізного Порту на Херсонщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Зараз Залізний Порт порожніє без людей

Залізний Порт, колись один із найпопулярніших курортів Херсонщини, сьогодні живе під тиском окупації, яка знищує його колишню привабливість, ажіотаж і можливості для розвитку. Село, що ще кілька років тому приймало тисячі відпочивальників, тепер бореться з розрухою, безгрошів'ям та занепадом інфраструктури.

"Телеграф" розповідає, як із приходом РФ змінився населений пункт. Днями росЗМІ опублікували свіжі кадри з Залізного Порту, де спалахнула масштабна пожежа в добре відомому місцевому аквапарку.

Представники окупаційної "адміністрації" стверджують, що об'єкт нібито став ціллю атаки безпілотників. Водночас джерела Telegram-каналу "Типовий Кривий Ріг" повідомляють іншу версію. За їхніми словами, так росіяни ліквідовують українські підприємства, власники яких відмовляються працювати за законами РФ.

На початку серпня в мережі також з'явилося відео з захопленого села. Зараз Залізний Порт порожніє без відпочивальників та жителів.

Яким було село в мирні часи

Ще кілька років тому Залізний Порт був одним із найпопулярніших чорноморських курортів України. Після анексії Криму чимало відпочивальників почали шукати альтернативу, і саме це село пережило справжній туристичний бум. Тут відкривалися сучасні готельні комплекси, кафе та ресторани, облаштовувалася набережна, а у 2019 році з'явився найбільший в регіоні аквапарк мережі "Акваленд". Курорт приваблював як сімей з дітьми, так і молодь завдяки насиченому нічному життю та різноманітним розвагам — від польотів на повітряних кулях до морських атракціонів.

Аквапарк "Акваленд" Залізний Порт до війни
Аквапарк "Акваленд" колись у Залізному Порту

До повномасштабного вторгнення село вражало великою кількістю туристів у сезон. Уздовж берегової лінії, яка простяглася на кілька кілометрів, працювали численні пляжні кафе, магазини та розважальні заклади. Звідси вирушали екскурсії до Асканії-Нової, на острів Джарилгач та в сусідні курортні міста.

Залізний Порт до війни
Курортний Залізний Порт до війни
Залізний Порт до війни
Курортний Залізний Порт до війни

Залізний Порт розташований під Херсоном. З березня 2022 року він опинився під російською окупацією — відтоді курортне життя фактично зупинилося.

Тепер у населений пункт прийшли розруха, економічний занепад та відсутність туристів.

Раніше "Телеграф" публікував більше кадрів, зняті цим літом, із Залізного Порту. Порожні пляжі, узбережжя всіяне водоростями, і нікого немає. Складно повірити, що це перебуває саме в розпал курортного сезону.

