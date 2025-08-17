Предки первой леди были суровыми: какая девичья фамилия Елены Зеленской и что она значит

Первая фамилия Зеленской довольно редкая, но интересная

Наверное, ни для кого не секрет, что каждая украинская фамилия имеет богатую историю, и может что-то рассказать про предков. К примеру, некоторые фамилии давали самым ленивым, другие же фамилии получали бедняки. А знаете ли вы, что значит девичья фамилия первой леди Украины Елены Зеленской? Об этом "Телеграф" расскажет ниже.

До замужества Елена Зеленская носила фамилию Кияшко. Это довольно редкая на сегодняшний день фамилия в Украине, ее носит всего 1686 людей, и чаще всего их можно встретить в Киеве, Вишеньках, Кривом Роге (из последнего города Елена родом) и других населенных пунктах левобережной и центральной Украины.

Распространение фамилии Кияшко в Украине

Есть несколько версий, что может значить фамилия Кияшко, — согласно основной, так в древности могли назвать жителя Киева или приезжего из Киева.

По другой версии, фамилия возникла от белорусского слова "кий", что значит "палица". Такую фамилию в древности могли дать человеку серьезному и строгому.

Фамилию Кияшко носило много известных личностей, — в Российской империи был генерал-лейтенант Андрей Кияшко, в казачестве полководцы Михаил Кияшко и Семен Кияшко, также история помнит историка-краеведа Ивана Кияшко. Носили эту фамилию и много актеров, героев СССР и политики.

