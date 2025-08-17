Жодних "прівєт" і "здрасьтє": як віталися в Україні в минулому столітті

Тоді в Україні ще не зустрічалося стільки русизмів

Останнє десятиліття багато хто активно переходить на українську мову, проте не секрет, що насправді це дуже давня і багата мова. І раніше в ній було багато слів, які згодом забулися та вийшли з використання. Серед іншого це стосується й українських привітань.

Їхні українці колективно згадали в рамках обговорення у популярній групі з популяризації української мови у Фейсбук.

"Як віталися українці 60-80 років тому? Дивне питання, чи не так? А ось і ні. Крім "Добрий день!" широко вживалися такі форми привітання: "Моє шанування!", "Здоровенькі були!", "Доброго здоров'я!", "Слава Ісусу"-"На віки слава!". Коли хтось в цей час працював, то казали — "Щасти Боже" чи "Боже поможи", відповідь — "Казав Біг, щоб і ти допоміг". Ці форми привітання вже нині є маловживаними або і забутими в багатьох регіонах", — написали у групі.

У коментарях розповіли, що привітання "Здорові будьте", "Слава Ісусу Христу" часто говорили на похороні.

"У нас ще досі жартома кажуть у відповідь на "Помагай Боже" у множині: казали боги, щоб і ви помогли", "На Галичині ще й нині, якщо хтось працює, кажуть: "Дай Боже щастя!" Відповідь: "Дякую, дай Боже Вам!". По великих містах, вже, правда, так майже не кажуть, а по райцентрах і селах збереглося", "А дядьки при зустрічі вітаючись ще й знімали картуза. Зараз так майже не роблять. Можливо ще десь на заході країни. Мені дуже подобається", "Серед людей старшого віку ще частенько такі привітання", — пишуть у коментарях.

