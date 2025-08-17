Никаких "прівєт" и "здрасьтє": как здоровались в Украине в прошлом веке

Тогда в Украине еще не встречалось столько русизмов

Последнее десятилетие многие активно переходят на украинский язык, однако не секрет, что на самом деле это очень древний и богатый язык. И ранее в нем было много слов, которые со временем забылись и вышли из использования. Среди прочего, это касается и украинских приветствий.

Их украинцы коллективно вспомнили в рамках обсуждения в популярной группе по популяризации украинского языка в Фейсбук.

"Как здоровались украинцы 60-80 лет назад? Странный вопрос, не так ли? А вот и нет. Кроме "Добрий день!" широко использовались такие формы приветствия как — "Моє шанування!", "Здоровенькі були!", "Доброго здоров'я!", "Слава Ісусу"-"На віки слава!". Если в это время кто-то работал, говорили "Щасти Боже" или "Боже поможи", отвечали — "Казав Біг щоб і ти допоміг". Эти формы приветствий ныне есть уже малоиспользуемыми, а то и забытыми во многих регионах", — написали в группе.

В комментариях рассказали, что приветствия "Здорові будьте", "Слава Ісусу Христу" часто говорили на похоронах.

"У нас до сих пор в шутку говорят в ответ на "Помагай Боже" во множественном числе: казали боги, щоб і ви помогли", "На Галичине еще и сейчас, если кто-то работает, говорят: "Дай Боже щастя!" Ответ: "Дякую, дай Боже Вам!". По большим городам уже, правда, так почти не говорят, а по райцентрам и селам сохранилось", "А дяди при встрече здороваясь еще и снимали головной убор. Сейчас так почти не делают. Возможно еще где-то на западе страны. Мне очень нравится", "Среди людей старшего возраста еще частенько слышно такие приветствия", — пишут в комментариях.

