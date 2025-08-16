Після зустрічі на Алясці: як українською правильно сказати "позорище"

Українською мовою є кілька емоційних слів для опису ситуації

Зустріч президентів США та Росії і її наслідки спричинили негативні коментарі в соцмережах. Більшість коментаторів говорили про сором чи ганьбу.

Редакторка Ольга Васильєва до цієї теми вирішила нагадати, як правильно казати про такі ситуації українською. Вона наголосила, що позорища, стидоби чи ганьбищі в словниках не має, за словником Грінченка правильний варіант — стидовище.

Не "позорище" і "стидоба", а СТИДÓВИЩЕ (словник Грінченка) "Ганьбища" немає у словниках Ольга Васильєва, редакторка

В коментарях також запропонували ввести в ужиток вираз "американське стидовище", що було б більш емоційною формою "іспанського сорому". Також згадали, що слово позорище таки є в словниках, але вважається розмовним та рідковживаним.

Позорище у словнику

Допис викликав дискусію щодо того, чи мають додавати у словники "живі" слова із мови. Серед пропонованих варіантів — стидобисько, позорисько та інші.

"Телеграф" також знайшов у словнику слово, яке гарно передає опис дійства на Алясці. Це слово вживається здебільшого в класичній літературі — страмовище. Водночас використання більшої кількості синонімів значно збагачує мову.

Страмовище - літературне слово

