Скандал навколо законопроєкту Defense City: голова обʼєднання ФРУ Дефенс назвав 7 пунктів, які мають розуміти українці

Defence City — це системна інвестиція у національну безпеку та стійкість держави

Голова обʼєднання ФРУ Дефенс Ігор Фоменко назвав ключові моменти, які слід розуміти щодо законопроєкту 13423 Defence City.

За словами Фоменка, мета цієї ініціативи — це системна інвестиція у національну безпеку та стійкість держави. Механізми Defence City пропонують українським виробникам податкові пільги, спрощення митних процедур, підтримку у процесах релокації виробничих потужностей.

Що ж до пункту, який запроваджує мораторій на кримінально-правові заходи щодо резидентів Defence City та певні особливості кримінального провадження, то він все ще є предметом активної суспільної дискусії. Саме тому Фоменко називає сім основних пунктів, які слід розуміти у цьому питанні.

Упередження суспільства та основі аргументи

1. Автори пропонують повну амністію за злочини в закупівлях зброї. Будь-які дії визнаються некримінальними, якщо пов'язані з оборонним замовленням.

Фоменко стверджує, що це не так, адже проєкт №13423 не пропонує "повної амністії" — факту вчинення злочину службовою особою резидента Defence City недостатньо для звільнення від відповідальності. Натомість передбачено триступеневий тест (нова ст. 43-2 ККУ), який має бути досягнутий одночасно, аби діяння не вважалося кримінально протиправним.

Основні умови:

діяння спрямоване на належне виконання державного контракту з оборонних закупівель;

діяння було необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети, пов’язаної із укріпленням обороноздатності держави;

вчинене діяння не створило загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи.

Коли ці три умови виконані одночасно, діяння не вважатиметься кримінально протиправним, наголошує Фоменко.

2. Службовці Міноборони уникатимуть відповідальності за схеми в постачанні зброї.

За словами Фоменка, триступеневий тест відсікає корупційні злочини та діяльність з постачання неякісних товарів та завищення цін. А сам законопроєкт не передбачає жодної амністії і взагалі не містить згадок про держслужбовців.

3. Якщо підприємство включать до Переліку МОУ після вчинення правопорушення, всі попередні, навіть злочинні дії, амністуються.

Голова об'єднання наголошує: "Акт включення підприємства до Переліку не є підставою для амністії. Будь-яке діяння, зокрема вчинене до включення до Переліку, має відповідати згаданому вище триступеневому тесту. Також законопроєкт передбачає вужчий перелік злочинів".

4. Відсутність об’єктивних критеріїв для фактичної амністії. Категорії "суспільно корисна мета" або "укріплення обороноздатності" є дискусійними та дозволяють уникнути відповідальності.

Це упередження, на думку Фоменка, розбиває той факт, що вину підсудного доводить прокурор. Тобто тільки він може зробити так, що якась компанія чи людина будуть винні. Однак навіть якщо списувати це на упередженість думки, важко уявити суд, де б пропозиція хабаря спрямована на "укріплення обороноздатності держави".

5. Законопроєкт передбачає, що НАБУ та САП не зможуть розслідувати зловживання в оборонній сфері.

"Це — відверта дезінформація. Жодне положення документа не передбачає зупинку кримінального провадження. Єдина зміна полягає в тому, що окремі процесуальні дії (затримання, обрання запобіжного заходу, арешт майна, обшук тощо) вимагатимуть погодження Генпрокурора", — наголосив Фоменко.

6. Абсолютна концентрація повноважень в руках Генпрокурора створює ручний режим притягнення до відповідальності та політизує розслідування.

Це упередження, за словами голови об'єднання, виглядає як маніпуляція та не ґрунтуються на чинному законодавстві. Адже цей закид повністю ігнорує ключову функцію прокуратури — нагляд за додержанням законів органами досудового слідства.

7. Надмірна концентрація повноважень в Міноборони. Міністерство зможе роздавати імунітет від кримінального переслідування, що створить корупційні ризики.

Фоменко наголошує, що у законопроєкті йдеться виключно про податкові пільги, захист інформації, спрощення митних процедур, експорт зброї тощо. Ніякий "імунітетів" там не має.

Резюмуючи, голова об'єднання додав, що Міноборони лише включатиме підприємства до переліку, що буде початковою умовою для застосування згаданих запобіжників, які ретельно і комплексно контролюватимуться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що антикорупційник Юрій Гудименко розкритикував законопроєкти Defence City.