Мохнаті вампіри можуть оселитися у квартирі кожного: українцям розповіли, як цього уникнути (фото)

В Україні розпочалася сезонна міграція кажанів. Вікно без сітки, відкритий балкон або щілина кватирки може стати для них пасткою – вони залітають усередину і не можуть вибратися. Тому українців просять обов’язково закривати усі вікна в будинках та квартирах, коли ті на тривалий час їдуть, наприклад, у відпустку.

Про це пишуть на сторінці Команди порятунку тварин столиці Kyiv Animal Rescue Group у Facebook. Зазначається, що в Україні є як осілі, так і мігруючі види кажанів. Деякі проводять тут літо, інші прилітають зимувати, а ще частина просто пролітає.

Рукокрилі можуть випадково залетіти у квартиру через відчинене вікно і шансу вибратися у них практично не залишиться.

Зоозахисники опублікували добірку фотографій, зроблених у квартирі, де оселилися кажани.

Кажани в квартирі. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Крім того, у квартирі може опинитися ціла колонія, для самих тварин це небезпечно: у приміщенні вони можуть пошкодитися. А тривала відсутність господарів може стати для них фатальним", — йдеться у повідомленні.

Команда порятунку тварин підкреслила, що всі види кажанів, які зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги через стрімке скорочення популяції. У зв’язку з цим людей просять подбати про те, щоб не нашкодити їм та зберегти життя, просто встановивши сітки, закривши балкони та всі вікна під час тривалої відсутності вдома.

Цікаві факти про кажанів

Майже всі кажани (як і взагалі рукокрилі) ведуть нічний спосіб життя, а вдень сплять. Через особливу тендітну будову кісток кажани абсолютно беззахисні на землі. Вони не можуть пересуватися на своїх лапках і відштовхуватися від землі, наприклад, птахи. Тому вдень кажани сплять головою вниз. Таке становище дозволяє їм розпочати політ безпосередньо під час падіння.

Кажани. Фото: Pixabay

Кажани виявляють предмети, що перегороджують їм шлях, випускаючи нечутні для людини звуки й вловлюючи їх відлуння, відбите від предметів.

Під час польоту кажани співають пісні, використовуючи складні поєднання складів, на високих частотах (що зумовлено їхньою здатністю до ехолокації). Вони виробляють ультразвукові хвилі від 40 до 100 кГц.

Кажани, які харчуються рибою (наприклад, мексиканська рибоїдна миша), патрулюють водну поверхню ночами, випромінюючи дуже сильні ехолокаційні сигнали. Однак ці сигнали не проникають у товщу води. Миша не виявить рибу, що знаходиться під водою, але відразу знайде, якщо риба висуне з води хоча б невелику частину тіла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що гігант серед кажанів сьогодні опинився на межі зникнення в Україні. Ці кажани грають значну роль у природі, контролюючи чисельність шкідливих комах.