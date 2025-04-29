Гігант серед кажанів сьогодні опинився на межі зникнення в Україні: чим він особливий (фото)

Це найбільший кажан Європи з розмахом крил до 46 см, що постає під загрозою зникнення.

Вечірниця велетенська (Nyctalus lasiopterus) — це найбільший представник рукокрилих у Європі, який вирізняється не лише своїми вражаючими розмірами, а й унікальним екологічним значенням. Цей рідкісний вид занесений до Червоної книги України та міжнародних списків охорони, що підкреслює необхідність його захисту.

Ці кажани виконують важливу роль у природі, контролюючи чисельність шкідливих комах. Завдяки цьому вони сприяють збереженню лісових і сільськогосподарських угідь у здоровому стані. Для підтримки популяції у лісах встановлюють спеціальні штучні сховища.

Характеристика виду

Вечірниця велетенська має довжину тіла від 8,4 до 10,4 см і важить від 41 до 76 грамів. Розмах крил сягає 41-46 см — це робить її найбільшим кажаном на континенті. Крила довгі, вузькі та загострені, що дозволяє їй літати швидко і маневрено.

Забарвлення хутра двоколірне: спина має відтінки від світло-коричневого до каштанового, а черево світліше. Великі вуха допомагають у точній ехолокації, а масивний череп має характерні особливості, які відрізняють цей вид від інших. Ехолокаційні сигнали цього кажана мають частоту близько 18-19 кГц і відзначаються високою інтенсивністю.

Поширення та середовище проживання

Вечірниця велетенська мешкає у південно-західній частині Палеарктики — від Центральної та Західної Європи до Малої Азії й Ірану. В Україні її можна зустріти у листяних і мішаних лісах центральних та східних регіонів, а також під час міграцій у степовій зоні й Криму. Через знищення природних лісів і фрагментацію середовища цей вид став рідкісним: в Європі відомо близько 130 місць його проживання, в Україні — приблизно 20.

Особливості поведінки та харчування

Вечірниця велетенська — перелітний вид, який здійснює тривалі міграції. Вона віддає перевагу високостовбурним листяним лісам і іноді оселяється на горищах старих будівель. Зазвичай утворює невеликі групи або колонії, особливо самиці, які разом виховують потомство. Основу раціону складають великі комахи: жуки, метелики, нічні молі. Полює в сутінках, літаючи високо над кронами дерев і водоймами. Розмноження відбувається восени і навесні, самиці народжують по одному-два дитинчати, які швидко ростуть і до кінця літа готові до самостійного життя.

Загрози та заходи охорони

Вечірниця велетенська занесена до Червоної книги України зі статусом зникомого виду, а також до Міжнародного Червоного списку як вразливий вид. Основні загрози — це втрата природних лісових масивів, застосування пестицидів та туризм у місцях скупчення кажанів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні зникає ще один унікальний кажан. Попри величезні вуха та здатність до ехолокації, ці загадкові нічні створіння потребують особливої охорони.