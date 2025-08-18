Мохнатые вампиры могут поселиться в квартире каждого: украинцам рассказали, как этого избежать (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рукокрылые могут случайно залететь в квартиру через открытое окно и шанса выбраться у них практически не останется
В Украине началась сезонная миграция летучих мышей. Окно без сетки, открытый балкон или щель форточки может стать для них ловушкой – они залетают внутрь и не могут выбраться. Потому украинцев просят обязательно закрывать все окна в домах и квартирах, когда те на длительное время уезжают, например, в отпуск.
Об этом пишут на странице Команды спасения животных столицы Kyiv Animal Rescue Group в Facebook. Отмечается, что в Украине есть как оседлые, так и мигрирующие виды летучих мышей. Некоторые проводят здесь лето, другие — прилетают зимовать, а еще часть — просто пролетает.
Рукокрылые могут случайно залететь в квартиру через открытое окно и шанса выбраться у них практически не останется.
Зоозащитники опубликовали подборку фотографий, которые сделаны в квартире, где поселились летучие мыши.
"Кроме того, в квартире может оказаться целая колония, для самих животных это опасно: в помещении они могут повредиться. А длительное отсутствие хозяев может стать для них роковым", — говорится в сообщении.
Команда спасения животных подчеркнула, что все виды летучих мышей, которые встречаются в Украине, занесены в Красную книгу из-за стремительного сокращения популяции. В связи с этим людей просят позаботиться о том, чтобы не навредить им и сохранить жизнь, просто установив сетки, закрыв балконы и все окна во время длительного отсутствия дома.
Интересные факты о летучих мышах
Почти все летучие мыши (как и вообще рукокрылые) ведут ночной образ жизни, а днём спят. Из-за особого хрупкого строения костей летучие мыши совершенно беззащитны на земле. Они не могут передвигаться на своих лапках и отталкиваться от земли, как, например, птицы. Поэтому днем летучие мыши спят вниз головой. Такое положение позволяет им начать полет непосредственно во время падения.
Летучие мыши обнаруживают предметы, преграждающие им путь, испуская неслышимые для человека звуки и улавливая их эхо, отражённое от предметов.
Во время полёта летучие мыши поют песни, используя сложные сочетания слогов, на высоких частотах (что обусловлено их способностью к эхолокации). Они создают ультразвуковые волны от 40 до 100 кГц.
Летучие мыши, которые питаются рыбой (например, мексиканская рыбоядная мышь), патрулируют водную поверхность по ночам, излучая весьма сильные эхолокационные сигналы. Однако эти сигналы не проникают в толщу воды. Мышь не обнаружит рыбу, находящуюся под водой, но сразу же найдёт, если рыба высунет из воды хотя бы небольшую часть тела.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что гигант среди летучих мышей сегодня оказался на грани исчезновения в Украине. Эти летучие мыши играют важную роль в природе, контролируя численность вредных насекомых.