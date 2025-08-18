З цивільних у командири: кого Сирський назвав прикладом для добровольців (фото)

Бізнесмени, депутати й активісти стали лідерами у війську

Українські підрозділи вдаються до різних способів мотивувати майбутніх добровольців. Одним зі шляхів мотивації може стати приклад відомих військових, які іноді навіть не були дотичні до військової справи до початку вторгнення.

Серед таких можна назвати Роберта "Мадяра" Бровді, каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він назвав Бровді прикладом того, як успішний бізнесмен очолив новий технологічний рід військ.

Серед інших людей, які успішно побудували кар’єру у війську, окрім Бровді та Юрія Федоренка (депутата міськради Києва та командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"), Сирський назвав також ще кілька прикладів, зокрема зазначивши, що людей, які пішли з цивільного життя у військо — сотні.

Це Олег Ширяєв, який командує 225-м штурмовим полком. Це також Юрій Гаркавий, який командує 425-м окремим штурмовим полком. Це Валентин Манько, який очолює штурмові війська Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Примітка: Валентин Манько очолює управління штурмовими підрозділами ЗСУ.

Олег Ширяєв з Олександром Сирським

Юрій Гаркавий

Валентин Манько

Сирський також зазначив, що і штурмові війська, і Сили безпілотних систем показують надзвичайну ефективність, а їхні лідери максимально розкрили військових хист за часів повномасштабної війни. Таких людей потрібно підтримувати, адже важлива характеристика командира — якою ціною та чи зможе він виконати задачу.

Ефективний командир – це запорука успіху. Неефективний командир – це означає втрату наших військовослужбовців та територій. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав про цивільний та військовий шлях командувача Силами безпілотних систем, Роберта "Мадяра" Бровді. Ще кілька місяців тому його порівнювали з президентом США Дональдом Трампом, через те, що він виходець із бізнес-середовища і не було відомо, як він себе проявить на посаді.