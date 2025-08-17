Математика кульгає. Трампу пояснили, скільки насправді Росія окупувала території в Україні

У відсотках назвали цифру

Колишній президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social перепостив повідомлення, де стверджується, що Україна "має погодитися на втрату частини територій Росії". Перед цим на телеканалі Fox News сенатор Марко Рубіо заперечив припущення, що лідер США нібито підтримує ідею передачі територій.

На новий репост Трампа відповів український журналіст Роман Шрайк. Він нагадав про реальні дані щодо територій, які перебувають під російською окупацією.

Шрайк пояснив, що у 2014–2015 роках Україна втратила близько 8% території. Після початку повномасштабного вторгнення, лише за перші пів року, країна втратила ще 13%. Однак уже восени 2022 року Збройним силам вдалося відвоювати 3% захоплених земель.

Допис Дональда Трампа

Далі, за його словами, ситуація залишалася відносно стабільною. У 2023 році змін у контрольованих територіях не було. У 2024-му втрати склали приблизно 0,5%, а у 2025-му — ще 0,4%.

У серпні 2025 року Росія контролює менше, ніж контролювала в серпні 2022 року (19% і 21%), написав Шрайк

Тому, судячи зі слів Шрайка, твердження про "неминучу втрату нових земель" не відповідають дійсності. Україна зуміла стабілізувати фронт і поступово зменшує простір для російської агресії.

Окрім цього, аналітики DeepState також відреагували на допис Трампа. Там розповіли, скільки територій окупувала Росія.

У повідомленні йдеться, що за останні 1010 днів війни ворог окупував менше 1 відсотка території України.

Аналітики зазначають, що починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату — 114 489 кв км) по сьогодні (114 493 кв км) ворог окупував 5842 кв км української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах.

На жаль, росіяни мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину. Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Хто не пам'ятає, то восени тривав активний наступ кацапа на Бахмут. Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає, пишуть аналітики DeepState

Раніше "Телеграф" писав, що розвідник розкрив плани росіян під Покровськом.