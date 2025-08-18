РФ здійснила кілька провокацій із ядерним душком напередодні переговорів Зеленського із Трампом

ФСБ повідомила про затримання "диверсантів" перед можливими переговорами в США

Напередодні зустрічі Зеленського з Трампом російські спецслужби заявили, що зірвали два українські "теракти". За їхніми словами, Україна хотіла підірвати Кримський міст та атакувати атомну електростанцію.

Обидві операції нібито відбулися протягом однієї доби. Про це повідомляє пресслужба ФСБ РФ.

Дрон атакував Смоленську АЕС

Російські силовики повідомили про атаку українського дрона на Смоленську АЕС у ніч на 17 серпня."Росатом" заявив, що український безпілотник "Спис" збили за допомогою спеціальних систем радіоелектронної боротьби.

Смоленська АЕС

Смоленську АЕС на карті

За словами російських ЗМІ, дрон нібито впав і вибухнув поблизу атомної станції. Через вибух потріскалися вікна в будівлі третього енергоблоку.

Фото пошкоджених вікон у будівлі енергоблоку №3 Смоленської АЕС

Частини дрона

Постраждалих немає, станція працює нормально. Рівень радіації залишається у безпечних межах, повідомили російські чиновники. Губернатор Смоленської області додав, що руйнувань на території АЕС не виявили.

"Терористи" на Кримському мосту: версія ФСБ

Окрім атаки на АЕС, ФСБ розповіла, що нібито зірвала теракт на Кримському мосту. Російські силовики кажуть, що Україна планувала використати електромобіль Chevrolet Volt з вибухівкою.

За словами ФСБ, автівка приїхала з України через кілька країн. Машина в'їхала до Росії через пункт пропуску "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією.

Авто мали привезти в Краснодарський край на спеціальному причепі. Потім його хотіли передати іншому водієві, який би поїхав у Крим. Російські силовики стверджують, що вибухівку сховали в акумуляторі електромобіля.

Відео затримання "терористів"

ФСБ показала відео затримання одного з учасників операції. Водій нібито не знав про вибухівку і його використовували "всліпу", заявили в спецслужбі.

Черги на Кримському мосту та реакція України

На Кримському мосту тим часом утворилися величезні черги через посилені перевірки. Понад 2,6 тисячі автівок стоять в очікуванні переїзду, час очікування перевищує п'ять годин.

Кримський міст

З боку Тамані знаходиться близько 2 тисяч машин, а з боку Керчі — понад 600 транспортних засобів. Місцева влада повідомляє про серйозні затримки на переїзді через міст.

Україна офіційно не підтвердила жодну з операцій, про які заявили російські спецслужби. Київ зазвичай не коментує такі заяви з Москви.

Коментар експерта

Політолог Володимир Фесенко пояснив спеціально для "Телеграфу", що стоїть за цими заявами ФСБ.

"Це безумовне намагання російських спецслужб довести, що вони дуже ефективно працюють. Потім це намагання створювати штучні провокації для того, щоб впливати на американців", — пояснив експерт.

Володимир Фесенко

За його словами, Росія хоче показати, що українці не хочуть припиняти війну і хочуть зірвати мирний процес. Фесенко вважає, що у цих заявах подвійна мета.

Політолог також зазначив, що російські спецслужби не особливо переймаються якістю таких операцій: "В даному випадку йдеться про те, щоб було швидко, гучно і цього достатньо".

