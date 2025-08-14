Майже як нафта? Якими будуть ціни на олію взимку і чи треба переходити на смалець

"Телеграф" з'ясував, якими будуть ціни на олію після збору урожаю і чи варто летіти в магазин, щоб закупитись за "старими" цінами

Попри тривожні повідомлення про згорілі поля соняшника та прогнози щодо зростання цін на олію до 100 гривень за літр і навіть більше, не всі фахівці поділяють песимістичні настрої. Деякі експерти вважають, що масштаби проблеми перебільшені, а ціноутворення залежить від зовсім інших факторів.

"Телеграф" звернувся до експерта з економічних питань, щоб з'ясувати реальні перспективи ринку соняшникової олії та причини поточного подорожчання.

Як Україна вирощує соняшник

Український економіст, публіцист та експерт з економічних питань Олександр Охріменко переконаний, що побоювання щодо критичного дефіциту олії безпідставні.

"Ви будете здивовані, але Україна зараз збирає 2 урожаї соняшника. Більша частина соняшника під олію збирається взимку. Ми світовий лідер виробник олії. Можливо, цього року буде трошки менше соняшника, але не критично. Зараз Україна вирощує соняшник за новими технологіями. Як результат — вони стійкі до всього", — пояснює експерт.

За його словами, сучасні сорти соняшника значно стійкіші до несприятливих погодних умов, ніж раніше, а селекційні досягнення дозволяють рослинам витримувати і посуху, і перепади температур.

Чому українські аграрії переходять з соняшника на сою

Олександр Охріменко

Охріменко також звертає увагу на зміни у структурі виробництва олійних культур. Українські аграрії поступово збільшують посівні площі під сою, щоб відповідати світовим тенденціям.

"Тим більше українські виробники потрошки переходять на сою, тому що світова промисловість через низку обставин зараз має більший попит на соєву олію", — каже економіст. Соєва олія зараз має більший попит в харчовій промисловості та виробництві біопалива.

"Війна дійсно привела до того, що ми втратили землі, які можна використовувати для вирощування соняшника, але посуха не має значення", — стверджує Охріменко.

Ціни залежать не від урожаю?

Щодо того, чи будуть ціни на олію вищими після збору наступного врожаю, експерт вважає так: "Ціни не мають жодного відношення до кількості. Ціна формується завдяки попиту та пропозиції. Зарплати зросли — і ціни зросли", — пояснює економіст.

Чи треба бігти в магазин

Українці, коли чують про те, що ціни на певний продукт можуть зрости, зазвичай біжать в магазин, щоб закупити його наперед. Проте Олександр Охріменко застерігає українців від масових закупівель олії про запас. Експерт нагадує про обмежений термін зберігання цього продукту.

"Не накуповуйте олії на роки, бо вона псується", радить Олександр Охріменко

