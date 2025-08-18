Українцям збільшать зарплати, дадуть житло і безкоштовно полікують: що кабмін пообіцяв на найближчі два роки

Свириденко розповіла, що чекає на лікарів, вчителів та ветеранів у 2025 році

Усі українські школярі з наступного року можуть отримати безкоштовне харчування, а лікарі — зарплату не менше 35 тисяч гривень. Такі зміни передбачає програма дій уряду, яку презентувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Крім того, кожен українець до 40 років зможе безплатно перевірити своє здоров'я, а для ветеранів створять єдиний портал послуг. Які ще нововведення готує уряд, розповів кореспондент "Телеграфу", який був присутній на презентації.

Нова програма охоплює чотири основні напрями: безпека, гідність людини, економіка та відбудова. Свириденко зазначила, що уряд уже місяць працює над цими напрямками і вдалося реалізувати низку ініціатив.

На презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок, 18 серпня, також були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр юстиції Герман Галущенко, віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба та інші представники влади.

Руслан Стефанчук

Герман Галущенко

Тарас Качка

Презентація Програми дій уряду

Медики отримають гідну зарплату

Найбільші зміни торкнуться медичної галузі. Базова зарплата лікарів первинної та екстреної медицини має зрости до 35 тисяч гривень щомісяця.

Ми підвищимо оплату медиків. Базова зарплата лікарів має бути не нижче 35 тисяч гривень Юлія Свириденко, прем’єр-міністерка України

Також медики, які працюватимуть у прифронтових регіонах або сільській місцевості, отримають додаткову підтримку. Для них збільшили разову фінансову допомогу до 200 тисяч гривень, а ще вони зможуть отримати службове житло.

З 2026 року запрацює програма безкоштовного чекапу здоров'я. "Ми запланували плановий чекап з 2026 року. Він буде передбачати базові параметри з проходженням раз на рік", — розповіла прем'єр-міністр. Кожен громадянин віком до 40 років зможе раз на рік безплатно пройти базове обстеження для раннього виявлення проблем зі здоров'ям.

Школи отримають укриття та безплатне харчування

У сфері освіти також відбудуться серйозні зміни. До кінця року планують облаштувати 185 укриттів у школах по всій країні. Це дозволить дітям безпечно навчатися навіть під час повітряних тривог.

З наступного року може запрацювати програма безкоштовного харчування для учнів 5-11 класів на всій території України. Свириденко також пообіцяла підвищити зарплати вчителів: "Зарплата вчителів повинна бути достойною", — наголосила прем'єр-міністр.

Юлія Свириденко

Ветерани отримають єдиний портал послуг

Особливу увагу приділять підтримці ветеранів та військових. Планують покращити контакти для військових та створити єдиний портал, де будуть зібрані всі ветеранські послуги. Це дозволить захисникам швидше отримувати необхідну допомогу.

Понад 1580 ветеранів з інвалідністю отримають сертифікати на купівлю житла. У вересні презентують новий Кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України.

Оборона та виробництво зброї

Половину бюджетних коштів на озброєння спрямують українським виробникам. "Нам потрібно, щоб не менше 50% коштів, які виділялися з бюджету, були направлені на українських виробників", — наголосила прем'єр-міністр.

До середини 2026 року планують запустити проекти спільного виробництва зброї з провідними світовими компаніями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS та Kongsberg D&A. Також уряд планує масштабувати "данську модель" фінансування закупівель озброєння для ЗСУ.

До кінця 2026 року має повністю запрацювати корпусна система в українському війську. Крім того, запроваджують сучасну систему оборонного планування та управління.

Допомога громадянам та підготовка до зими

Для відновлення житла виділять значні кошти. У 2025 році 150 тисяч родин отримають компенсацію за зруйноване житло, а до кінця 2026 року — 320 тисяч.

На розвиток прифронтових регіонів спрямують 25 мільярдів гривень у 2025 році та 50 мільярдів — у 2026.

Важливий задача — це надати компенсацію тим, у кого зруйновано житло Юлія Свириденко

На підготовку до опалювального сезону виділили 4,6 мільярда гривень на імпорт газу. Це має забезпечити стабільне постачання тепла взимку.

Де візьмуть гроші на реформи

Економічна частина програми передбачає залучення 37,4 мільярда доларів макрофінансової допомоги на 2026-2027 роки. "Наприкінці серпня очікуємо місію МВФ", — повідомила прем'єр-міністр. Переговори з фондом мають визначити умови подальшого фінансування.

Від приватизації державного майна у 2025-2026 роках планують отримати 12 мільярдів гривень.

Не треба боятися приватизації. Держава не є найбільш ефективним управлінцем окрім стратегічних об'єктів Юлія Свириденко, прем’єр-міністерка України

Виступ Прем'єр-міністерки

