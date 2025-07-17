Новий старий уряд. Хто отримав посади міністрів в Україні, а хто залишився "за бортом"

Під час виступу в Верховній Раді Давид Арахамія прямо сказав, що цей уряд не є новим для України

17 липня Верховна Рада України голосуванням підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України. Трохи пізніше вона надіслала до парламенту подання про призначення міністрів на посади – частина з них перейшла зі старого уряду до оновленого, частина – отримала крісла міністрів вперше.

"Телеграф" зібрав інформацію про старих та нових керівників урядових структур.

Оновлений склад Кабінету Міністрів України

Хто залишився на своїх місцях

На посаді віцепрем'єр-міністра з відновлення та очільника Міністерства розвитку громад та територій залишився Олексій Кулеба – в минулому заступник керівника Офісу президента України та голова Київської обласної державної адміністрації.

Ігор Клименко й надалі очолюватиме Міністерство внутрішніх справ – відомством він керує з лютого 2023 року, до цього був головою Національної поліції України.

Міністерство фінансів й надалі працюватиме під керівництвом старожила цього уряду Сергія Марченка, який працює на посаді з березня 2020 року. До цього майже 18 років економіст працював на різних посадах у Міністерстві фінансів України, Державній податковій адміністрації України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

Закордонними справами України продовжив керувати Андрій Сибіга, який прийшов на цю посаду у вересні 2024 року. До призначення Сибіга працював заступником голови ОП, заступником очільника МЗС, а у 2016 році був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туреччині.

Оксен Лісовий залишився на посаді Міністра освіти на науки – він був призначений на посаду у березні 2023 року, а до цього активно займався науковою діяльністю. Після початку повномасштабного вторгнення Росія добровольцем приєднався до ДФТГ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. "Українська правда" писала, що була ймовірність заміни його на посаді чинним заступником Андрієм Вітренком, однак ротації не відбулося.

Оксен Лісовий

Про бажання замінити Лісового на посаді писав і нардеп Гончаренко. За його інформацією, звільнення очільника МОНу підтримував Зеленський.

"Але за нього дуже вписався Федоров. Пообіцяв Зеленському змінити всю команду і оновити міністерство", – повідомляв депутат.

Віктор Ляшко хоч і вважався одним з тих, кого можуть звільнити, зберіг своє крісло на посаді міністра охорони здоров'я. Як писало Суспільне, причиною відставки Ляшка, ймовірно, могла б стати справа з грошима на відновлення "Охматдиту" після ракетного удару РФ. Ляшко очолює відомство з травня 2021 року, до цього він також обіймав посади в МОЗ.

Міністерство у справах ветеранів й далі очолюватиме Наталія Калмикова – цю посаду вона отримала у вересні 2024 року – до цього працювала в Міністерстві оборони, Сухопутних силах України та Українському ветеранському фонді.

Матвій Бідний, як і раніше, керуватиме Міністерством молоді та спорту. Цю посаду він обіймає з вересня 2024 року, до цього майже рік був виконувачем обов’язків очільника відомства.

Нові призначення

Колишня очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко тепер головуватиме у Кабінеті Міністрів. Її посаду отримав Олексій Соболєв – він керуватиме новостворено-новооб’єднаним Міністерством економіки, довкілля та аграрної політики. З липня 2024 року він працював заступником чинного прем’єр-міністра.

Михайло Федоров отримав посаду першого віцепрем’єр-міністра України, крім того, він продовжить очолювати Міністерство цифрової трансформації – на останній посаді він з березня 2020 року.

Міністерство з питань європейської та євроатлантичної інтеграції замість Ольги Стефанішиної очолить Тарас Качка – ще один старожил Кабінету Міністрів, який з 2019 року працював заступником міністра економіки та торговим представником України.

Донедавна прем’єр-міністр Денис Шмигаль замість Рустема Умєрова очолить Міністерство оборони України. Шмигаль вже увійшов в сучасну українську історію як прем’єр, який найдовше залишався на своїй посаді – з березня 2020 року. За даними співрозмовників УП, на цю посаду могли призначити і чинного очільника СБУ Василя Малюка.

Германа Галущенка пустили в ротацію – з Міністерства енергетики, яке політик очолював з 2021 року, він перейшов до Міністерства юстиції. Енергетикою ж буде керувати Світлана Гринчук – тепер вже колишній міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.

Соціальною політикою, інститутом сім’ї та єдності в Україні буде управляти Денис Улютін – донедавна заступник міністра фінансів України. На цій посаді він замінив Оксану Жолнович (Мінсоцполітики) та Олексія Чернишова (Мін’єдності).

Куди ж подінуться ті, хто втратили посади?

Президент України Володимир Зеленський вже повідомив про призначення колишньої очільниці Мін’юсту та віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної на посаду Спеціальної уповноваженої з питань розвитку співробітництва зі США. За словами глави країни, вона працюватиме на цій посаді, "щоби не втрачати темпу у відносинах з Америкою", поки триватимуть консультації та процедури погодження Вашингтоном її кандидатуру на посаду Посла України в США.

Ольга Стефанішина та Володимир Зеленський

Вочевидь, посада посла в Штатах була затребуваною серед вже колишніх чиновників Кабміну – на неї, за словами джерел УП та народних депутатів, претендував і ексочільник Міноборони Рустем Умєров – більш того, у своїх прогнозах народні обранці були практично повністю впевнені в тому, що саме він поїде до Вашингтону.

"Буквально за одну добу поміняли фінальне рішення по послу в США. З Умєрова на Стефанішину. Просто якийсь тотальний бардак", – дописав Гончаренко.

За інформацією Железняка, тепер Умєрова планують відправити на посаду до РНБО, однак точна посада поки невідома – він може стати і секретарем, і заступником, і радником президента.

Олексій Чернишов також втратив посаду, яку отримав відносно нещодавно – у грудні 2024 року. 13 червня, Національне антикорупційне бюро та САП повідомили про корупційні дії, що могли завдати державі понад 1 мільярд гривень збитків. За версією слідства, посадовець причетний до незаконної передачі земельної ділянки та маніпуляцій зі знижками на інвестиційні договори. В той час Чернишов був у відрядженні закордоном, через що у суспільстві з’явилися припущення, що до України він повертатися не збирався взагалі.

Олексій Чернишов

23 червня міністру офіційно оголосили підозру, а 27 червня ВАКС мав обрати йому запобіжний захід. Прокурори просили 120 мільйонів гривень застави, обов’язкове носіння електронного браслета та усунення з посади.

Однак суд не підтримав ці вимоги в повному обсязі. Міністр залишався на посаді, але отримав низку обмежень: він зобов’язаний прибувати за викликом слідчого або суду, не виїжджати з України без дозволу, не контактувати зі свідками та підозрюваними у справі, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Того ж дня за нього було внесено заставу в повному обсязі — 120 мільйонів гривень.

Олег Немчінов, який був міністром Кабінету Міністрів України з березня 2020 року, також втратив свою посаду, яка, за інформацією Романа Шрайка, була ліквідована повністю.

Схожа ситуація і з Оксаною Жолнович, яка очолювала Мінсоцполітики з липня 2022. Про подальші призначення політика нічого невідомо,

Міністерство аграрної політики та продовольства України приєднали до Міністерства економіки України, а його колишній очільник – Віталій Коваль, здається, також залишився без посади.

У поданні Свириденко відсутня кандидатура на посаду очільника Міністерства культури та інформаційної політики, яким з вересня 2024 року керував Микола Точицький. "УП" вказувала, що інформації про можливу кандидатуру на заміну немає, Железняк також інформував, що заміну Точицькому поки не знайшли.

"Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають", – повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глава Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що завершення війни можливе вже до кінця 2025 року, і ключову роль у цьому може відіграти нинішній президент США Дональд Трамп.