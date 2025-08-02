Важливіше за санкції. На Заході пояснили, чого українцям насправді треба чекати від Трампа

Росіяни значною мірою адаптували свою економіку до санкцій

Дональд Трамп скоротив дедлайн для Росії з 50 до 10 днів — якщо РФ не продемонструє готовності до припинення війни, президент США запровадить проти неї санкції. Самі по собі вони не матимуть великого впливу на Росію, але можуть підштовхнути Трампа на більш вагомі кроки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доктор Ян Лессер — глава брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла: Останній шанс для Путіна. На Заході розповіли, чого чекати 8 серпня та чи стає Трамп "яструбом" щодо Росії

За його словами, за останні роки російська економіка певною мірою адаптувалася до санкцій. Але це не означає, що вони більше не можуть завдати шкоди РФ.

Потрібно розуміти, що санкції проти Росії з боку США не мають великого значення, оскільки економічні зв’язки між двома країнами й так мінімальні. Але вторинні санкції можуть потенційно мати великий вплив, особливо в енергетичному секторі або у фінансах. Але це справді залежить від того, якими саме будуть ці санкції, — пояснив Ян Лессер

Які дії з боку Трампа більш важливі для України, ніж санкції

Він додав, що країни, які мали б отримати найбільші вторинні санкції, саме ті, стосовно яких США, ймовірно, будуть обережними, щоб не зайти надто далеко. Йдеться про Китай, Індію, Туреччину та деякі інші. Відносини США з цими країнами не є ідеальні, але є й інші інтереси, інші переговори, які ведуться. Втім, хоча багато що з планів з США — більш риторика, це може підштовхнути Білий дім до конкретних кроків, які важливі для України.

Гадаю, це може обмежити те, наскільки далеко адміністрація зможе зайти. Тож багато із цього — можливо, більше риторика, ніж реальні дії, але водночас це може підштовхнути адміністрацію Трампа до активніших дій у сфері озброєння і військової допомоги для України. І це матиме навіть більше значення, — наголосив Ян Лессер.

Як розповідав "Телеграф", Трамп дав пояснення, чому він віддав наказ відправити атомні підводні човни на бойові позиції. За його словами, він зробив це, оскільки США почули погрозу та будуть захищати свій народ. Фактично, Трамп дав зрозуміти, що готовий до війни з Росією – в тому числі до ядерної.