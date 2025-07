Справжня модель: Свириденко знялася для Vogue та поділилася особистим (фото)

Стаття вийшла у рамках щорічної ініціативи Vogue Leaders Class of 2025

Юлія Свириденко, новий прем’єр-міністр України, знялася у фотосесії для модного глянцю — Vogue Ukraine. Журнал випустив статтю про неї у рубриці "лідери".

Знімки зроблено у чорно-білих тонах. Свириденко постала у стриманому класичному образі, без окулярів. Для кадрів фотограф Степан Лісовський просив її усміхнутися та уявити щось приємне, адже "без окулярів Юлія Свириденко має дещо вразливий вигляд у кадрі". Прем'єрка уявила, що бере відпустку.

Прем'єрка постала у новому образі. Фото: Stepan Lisowski

Прем'єрка розповіла модному журналу про відповідальність, моду та поділилася думками, чи змінює влада людей. Стаття вийшла у рамках щорічної ініціативи Vogue Leaders Class of 2025, яка вшановує професіоналів у галузях мистецтва, дипломатії, освіти та громадського активізму.

Без окулярів вона виглядає інакше. Фото: Stepan Lisowski

"Чи можна мою посаду назвати мрією? З одного боку, ти маєш можливість покращувати державні процеси. З іншого – це величезна відповідальність", – поділилася думками Свириденко.

Також вона розповіла, що з задоволенням носить одяг українських брендів. Не лише через те, що вони якісні та самобутні, але також тому, що це — податки до бюджету. А податки – це зарплати військовим, озброєння на передову, зазначає прем'єрка.

Вона також поділилася роздумами, як влада змінює людей. На думку Свириденко, це залежить від самої людини.

"Якщо ти чесна, відповідальна, з чіткою системою цінностей, то влада вчить думати out of the box, швидко ухвалювати рішення, не боятися брати відповідальність. Вона формує вміння шукати компроміси – або навпаки, відстоювати принципи. З 2014 року до влади дедалі частіше йдуть ті, хто прагне бути корисним державі. Серед них багато гідних і чесних. Багато молодих. Обличчя українського урядування дуже активно змінюється", — пояснила Свириденко.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про життєвий шлях Юлії Свириденко. Кар’єрний шлях вона розпочала у 2008 році з посади економіста в українсько-андоррському підприємстві АТ "АМП", а вже через три роки очолила Постійне представництво Чернігова у місті Усі (Китай).