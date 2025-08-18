Замість води мул? Як Росія знищила курорт-перлину Азовського узбережжя

Курорт окуповано ще з 2022 року

Росія продовжує знищувати українські курорти Азовського моря. Не виключенням стала і Білосарайська коса, свіже відео якої показали у мережі.

Місцеві пабліку опублікували ролик, на якому видно Національний парк "Меотида". З першого погляду нібито все з ним більш-менш нормально, але якщо звернути увагу до деталей — виникають питання.

На відео показано, узбережжя Азовського моря в далині та лимани. Вода у них чиста, але за кілька сантиметрів від берега скидається за якесь желе. Нібито не вода омиває землю, а густий мул. Втім досить характерна не тільки відсутність людей, а й тварин, птахів.

Білосарайська коса, а разом з нею і парк "Меотида" вже понад 3 роки — деякі території з 2014 — окуповані Росією. За цей час ситуацію, що біля моря, що в природоохоронних зонах тільки погіршується.

До прикладу, внаслідок показових навчань окупаційної армії у 2015 році колонії пеліканів кучерявих припинили гніздитися. Так з понад 100 000 птахів залишилося лише кілька тисяч. До того ж є дані, що "Меотида" стала центром браконьєрства окупантів. Вони незаконно виловлюють рибу, руйнують природні середовища тощо.

Додамо, що національний природний парк "Меотида" розташований на півдні Донецької області, охоплює прибережну зону Азовського моря. Він був створений у 2000 році. Парк включає території Новоазовського, Мангушського та Нікольського районів, а також акваторію моря. Тут зустрічаються і червонокнижні тварини та рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, у що російська окупація перетворила легендарний курорт Азовського моря.