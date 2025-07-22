З моря вже качають воду? Як Росія знищили курорт-перлину Азовського узбережжя (фото)

Курорт окуповано ще з 2022 року

Російська окупація продовжує знищувати окуповані курорти Азовського моря. У мережі вже показали, як зараз виглядає Білосарайська коса.

Відповідні фото поширюють місцеві канали. Зауважимо, що курорт окуповано з початку повномасштабної війни.

Перше, що впадає в око на кадрах — кількість людей. У самому морі та на пляжі дуже мало людей для липневої спеки, яка панувала у момент зйомки. Ба більше, на одне з фото потрапив нанос, який вкинули у море, аби качати воду. Його можуть використовувати для роботи надувної гірки, або ж люди вже качають воду з моря для певних потреб.

У море кинули насос

Людей майже немає

Білосарайська коса на карті

Окрім того, на фото видно, що море досить спокійне, чисте, немає медуз, але і людей теж. Така тенденція досить характерна для окупованих міст та селищ на узбережжі Азовського і Чорного морів, однак до російського вторгнення тут відпочивали тисячі українців. Деякі курорти за рік приймали майже 1 мільйон туристів, зараз же ця цифра в рази менша.

Море на Білосарайській косі зараз

Білосарайська коса зараз

Додамо, що Білосарайська коса розташована на узбережжі Азовського моря всього за 25 кілометрів від Маріуполя. Довжина всієї цієї коси 14 кілометрів, а ширина біля самої основи 13 кілометрів, далі, йдучи в море, вона поступово звужується. Завдяки такій протяжності та мілководдю, тут зазвичай була чиста вода та спокійне море. Окрім того, на косі ще й був заповідник з лебедями, куликами, чайками тощо.

Нагадаємо, що нещодавно на Білосарайській косі вже почали фіксувати медуз. Для розпалу літа на Азовському морі останні роки — це досить звична справа.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає окупований курорт Чорного моря.