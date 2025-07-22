З моря вже качають воду? Як Росія знищили курорт-перлину Азовського узбережжя (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Курорт окуповано ще з 2022 року
Російська окупація продовжує знищувати окуповані курорти Азовського моря. У мережі вже показали, як зараз виглядає Білосарайська коса.
Відповідні фото поширюють місцеві канали. Зауважимо, що курорт окуповано з початку повномасштабної війни.
Перше, що впадає в око на кадрах — кількість людей. У самому морі та на пляжі дуже мало людей для липневої спеки, яка панувала у момент зйомки. Ба більше, на одне з фото потрапив нанос, який вкинули у море, аби качати воду. Його можуть використовувати для роботи надувної гірки, або ж люди вже качають воду з моря для певних потреб.
Окрім того, на фото видно, що море досить спокійне, чисте, немає медуз, але і людей теж. Така тенденція досить характерна для окупованих міст та селищ на узбережжі Азовського і Чорного морів, однак до російського вторгнення тут відпочивали тисячі українців. Деякі курорти за рік приймали майже 1 мільйон туристів, зараз же ця цифра в рази менша.
Додамо, що Білосарайська коса розташована на узбережжі Азовського моря всього за 25 кілометрів від Маріуполя. Довжина всієї цієї коси 14 кілометрів, а ширина біля самої основи 13 кілометрів, далі, йдучи в море, вона поступово звужується. Завдяки такій протяжності та мілководдю, тут зазвичай була чиста вода та спокійне море. Окрім того, на косі ще й був заповідник з лебедями, куликами, чайками тощо.
Нагадаємо, що нещодавно на Білосарайській косі вже почали фіксувати медуз. Для розпалу літа на Азовському морі останні роки — це досить звична справа.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає окупований курорт Чорного моря.