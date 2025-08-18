Вместо воды ил? Как Россия уничтожила курорт-жемчужину Азовского побережья

Курорт оккупирован еще с 2022 года

Россия продолжает уничтожать украинские курорты Азовского моря. Не исключением стала и Белосарайская коса, свежее видео которой было показано в сети.

Местные паблики опубликовали ролик, на котором виден Национальный парк "Меотида". С первого взгляда якобы все с ним более-менее нормально, но если обратить внимание на детали — возникают вопросы.

На видео показано побережье Азовского моря в дали и лиманы. Вода в них чистая, но в нескольких сантиметрах от берега выглядит как какое-то желе. Якобы не вода омывает землю, а густой ил. Впрочем, достаточно характерно не только отсутствие людей, но и животных, птиц.

Белосарайская коса, а вместе с ней и парк "Меотида" уже более 3 лет — некоторые территории с 2014 — оккупированы Россией. За это время ситуация, что у моря, что в природоохранных зонах только ухудшается.

К примеру, в результате показательных учений оккупационной армии в 2015 году колонии кудрявых пеликанов прекратили гнездиться. Так из более чем 100 000 птиц осталось всего несколько тысяч. К тому же есть данные, что "Меотида" стала центром браконьерства оккупантов. Они незаконно вылавливают рыбу, разрушают природные среды и т.д.

Национальный природный парк "Меотида" расположен на юге Донецкой области, охватывает прибрежную зону Азовского моря. Он был создан в 2000 году. Парк включает территории Новоазовского, Мангушского и Никольского районов, а также акваторию моря. Здесь встречаются и краснокнижные животные и растения.

