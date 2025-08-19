"Неприйнятних рішень не було": Зеленський дав брифінг після зустрічі з Трампом, головні заяви

Зеленський зазначив, що неприйнятних для України рішень у Вашингтоні не було

Президент України Володимир Зеленський виступив на пресбрифінгу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Він зазначив, що це була одна з найкращих зустрічей з американським лідером та розповів про підсумки переговорів.

"Телеграф" зібрав головне із заяв Зеленського:

У Вашингтоні Україна була не одна: її підтримала коаліція з 30 країн світу;

Неприйнятних для України рішень під час переговорів не було;

Зеленський вдячний Меланії Трамп, яка підняла питання повернення викрадених Росією українських дітей;

Президент Трамп дав обіцянку допомогти з обмінами не тільки військовополонених, але й взагалі усіх українських заручників, яких утримує Росія — цивільних, політв'язнів, журналістів та інших;

Зеленський запевнив, що йому вдалося показати на тій самій карті Трампа, хто реально контролює ту, чи іншу територію — реально, а не за чутками, або брехнею росіян;

Росія самостійно запропонувала спочатку двосторонню зустріч — Україна та РФ. Потім Кремлю довелося швидко запропонувати тристоронню;

Україна не буде виставляти умов для зустрічі, інакше росіяни вирішать, що їм це теж можна, виставлять у 100 разів більше вимог, у підсумку діла не буде;

Зеленський додав, що цілком готовий до зустрічі з Путіним;

Україна та США проговорили умову, що бажання завершити війну є головним фактором для переговорів;

Якщо Росія не хоче завершувати війну, Україна буде діяти відповідно;

Україна вважає гарантії безпеки ключовим питанням для старту переговорного процесу щодо закінчення війни. Важливо, що США готові приєднатися;

Деталі гарантій безпеки для України будуть пророблятися протягом наступних 10 днів;

Територіальне питання буде обговорюватися виключно між лідерами України та Росії;

Зеленський підтвердив, що Україна хоче придбати величезний пакет американського озброєння. Але назвав суму в 90 мільярдів доларів США. Головне в цьому пакеті — літаки та системи протиповітряної оборони.

Зазначимо, за даними ЗМІ, резидент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом запропонував йому "суперугоду" на 100 мільярдів доларів. Саме на таку суму Україна хоче придбати американського озброєння у рамках надання гарантій безпеки. Також Україна пропонує США контракт на десятки мільярдів доларів на виробництво дронів. При цьому Київ відмовляється від будь-яких територіальних поступок на користь російського режиму.

Додамо, що під час зустрічі у Білому домі Трамп заявив, що Україна, мовляв, "ніколи не буде в НАТО". Але натомість, за його словами, Україна матиме "гарні гарантії безпеки" та "надійний безпековий захист". А Зеленський пообіцяв, що усі територіальні питання будуть обговорюватися на тристоронній зустрічі.

Сам Трамп за підсумками переговорів підтвердив, що дзвонив Путіну та анонсував початок підготовки тристоронньої зустрічі лідерів трьох держав. За його словами, вона відбудеться дуже скоро.