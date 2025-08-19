Був "за" передачу ядерної зброї Росії: де похований дипломат Удовенко і в якому стані його могила

Геннадій Удовенко — український дипломат і політик, який був міністром закордонних справ нашої країни, представником ООН і обіймав посаду президента Генеральної Асамблеї ООН. Також саме він керував Народним рухом України після загибелі В’ячеслава Чорновола.

"Телеграф" побував на місці поховання колишнього міністра МЗС Геннадія Удовенка. Політик похований на Байковому цвинтарі.

Що відомо про Геннадія Удовенка

Його кар’єра почалася у 1952 році. Тоді він став секретарем міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР. Пізніше Геннадій став головою колгоспу, а за три роки повернувся до Ради Міністрів УРСР. Однак багато хто пам’ятає його як Міністра закордонних справ України, президент Генасамблеї ООН, народний депутат України, а також голова НРУ.

Геннадій Удовенко

Серед суперечливих фактів з діяльності Удовенка — у 1991 році він наполягав на тому, що Україна набула без’ядерного статусу. Тоді він обіймав посаду міністра закордонних справ і запевняв, що для нової незалежної держави головне — не ядерний арсенал, а міжнародні гарантії безпеки та визнання на світовій арені.

Причина смерті і як виглядає могила Удовенка

Життя Геннадія Удовенка обірвалося 12 лютого 2013 року у лікарні "Феофанія" в Києві. Причиною смерті став рак шлунка. Поховали дипломата на Байковому кладовищі, де спочиває багато видатних українців.

Геннадій Удовенко похований на Байковому кладовищі. Фото: Наталія Дума, Телеграф

Пам'ятник на могилі ексміністра виконаний з чорного граніту. На постаменті — портрет Удовенка і дати його народження і смерті. Поруч із дипломатом похована його дружина — Діна Бутенко. Однак зараз могила Удовенка має майже занедбаний вигляд — там ростуть бур'яни, лежить пуста пластикова пляшка. Схоже, на місці поховання ексміністра давно нікого не було.

Могила Удовенка виглядає забутою. Фото: Наталія Дума, Телеграф

