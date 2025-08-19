Был "за" передачу ядерного оружия России: где похоронен дипломат Удовенко и в каком состоянии его могила

Могила выглядит забытой

Геннадий Удовенко — украинский дипломат и политик, бывший министр иностранных дел нашей страны, представитель ООН и занимавший пост президента Генеральной Ассамблеи ООН. Также он руководил Народным движением Украины после гибели Вячеслава Чорновила.

"Телеграф" побывал на месте захоронения бывшего министра МИДа Геннадия Удовенко. Политик похоронен на Байковом кладбище.

Что известно о Геннадии Удовенко

Его карьера началась в 1952 году. Тогда он стал секретарем министра промышленности строительных материалов УССР. Позже Геннадий стал председателем колхоза, а через три года вернулся в Совет Министров УССР. Однако многие помнят его как Министра иностранных дел Украины, президента Генассамблеи ООН, народного депутата Украины, а также главу НРУ.

Геннадий Удовенко

Среди противоречивых фактов по деятельности Удовенко — в 1991 году он настаивал на том, что Украина приобрела безъядерный статус. Тогда он занимал должность министра иностранных дел и уверял, что для нового независимого государства главное не ядерный арсенал, а международные гарантии безопасности и признания на мировой арене.

Причина смерти и как выглядит могила Удовенко

Жизнь Геннадия Удовенко оборвалась 12 февраля 2013 года в больнице "Феофания" в Киеве. Причиной смерти стал рак желудка. Похоронили дипломата на Байковом кладбище, где покоится много выдающихся украинцев.

Геннадий Удовенко похоронен на Байковом кладбище. Фото: Наталья Дума, Телеграф

Памятник на могиле экс-министра выполнен из черного гранита. На постаменте – портрет Удовенко и даты его рождения и смерти. Рядом с дипломатом похоронена его жена Дина Бутенко. Однако сейчас могила Удовенко выглядит почти запущенным — там растут сорняки, лежит пустая пластиковая бутылка. Похоже, что на месте захоронения экс-министра давно никого не было.

Могила Удовенко выглядит забытой. Фото: Наталья Дума, Телеграф

