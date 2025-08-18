"Укрзалізниця" нахабно відповіла на прохання додати вагони до електрички

Люди переживають через велику кількість людей в одному вагоні

Українці скаржаться на перевезення в електриці напрямок "Київ — Гребінка". Адже нібито кількість вагонів скоротили до шести, і люди вимушені їхати, як у консервній банці.

Про це в коментарях написав один з користувачів. Він також закликав УЗ, залучили спеціальну комісію, аби вона оцінила ситуацію та сприяла її вирішенню.

"А можна "спеціальну комісію" створити завчасно щодо електричок напрямку "Київ — Гребінка", де "Укрзалізниця" трамбує людей у шість вагонів", — пише чоловік.

Він додає, що при цьому у нестачі вагонів звинувачують самих українців, адже "грошей не вистачає на ремонт рухомого складу". До того ж в Україні зафіксовано новий штам коронавірусу, який стрімко поширюється. Тому чоловік наголошує, що така велика кількість людей в одному вагоні — порушення епідеміологічних норм.

"Зараз, пишуть, ковід знов розійшовся, а де йому комфортніше всього? Правильно — в електричці "Київ — Гребінка" — додає чоловік.

Пасажири скаржаться на електричку

В УЗ вже відповіли на цю скаргу, однак тон повідомлення викликає питання. В компанії наголосили, що можуть збільшити кількість вагоні, якщо органи самоврядування компенсують перевезення пільговиків. Адже ці органи можуть замовляти в "Укрзалізниці" перевезення, які додають грошей до бюджету. Таким чином питання буде вирішено.

