Військовий купив квиток, але в поїзд його не пустили. В УЗ заявили, що все "правомірно"

Це просто хамство, — обурюється пасажир

Купити квитки на поїзд в Україні влітку — справжній квест. Проте навіть їхня наявність не гарантує посадки у вагон — на таку ситуацію поскаржився військовий.

Військовий Сергій Ку у Facebook розповів, що він придбав квиток, але о 3:30 у його поїзд його не посадили. Причина в тому, що чоловік придбав квиток у жіночий вагон.

Тобто на імʼя Сергій сайт сервіс квитків Укрзалізниця спокійно продає квиток в жіночий вагон про що я узнаю лише купивши його. Квиток надісланий на є-пошту. Тобто при оформленні ніяких запитань. Я подумав що це нормально, і нічого не запідозрив, — описав ситуацію чоловік

У коментарях він додав, що є військовим та на добу їздив з-під Куп'янська у службових справах. Чоловік вимагає від УЗ, щоб вона налаштувала свої сервіси продажу квитків з зазначенням статі, що виключить такі прикрі випадки.

Все на нервах. Я взагалі не знав про ці вагони і не повинен знати. Що, важко при купівлі зробити неможливість придбання чоловіками? Ні. Просто вам байдуже. Це просто хамство, — обурюється військовий

Що відповіли в Укрзалізниці

Представник перевізника відповів, що інформація про спеціальні вагони, зокрема жіночі, відображається на всіх етапах покупки — як у системі онлайн, так і на касі. Якщо пасажир не звернув на неї увагу — це його проблема.

Якщо під час вибору місця не було звернено увагу на позначку, це не означає, що вона відсутня. Просимо уважно перевіряти інформацію на квитку та у системі перед підтвердженням покупки. Відмова у посадці була правомірною, — наголосили в УЗ

