В одному з міст України побачили рідкісну змію: вони можуть виростати до 2 метрів

Ця рептилія занесена в Червону книгу

Природа України багата на рідкісних істот. Серед них буде і полоз сарматський, якого побачили в Дніпрі.

Ця рептилія занесена до Червоної книги України та вважається видом, що поступово зникає. Зустріч із таким плазуном — велика рідкість, адже популяція полоза стрімко скорочується через втрату природних місць існування та діяльність людини, як дізнався "Телеграф".

Побачити цього красунчика можна на відео у публікації "Мій Дніпро".

Що це за істота

Полоз сарматський — одна з найбільших змій України. Дорослі особини можуть сягати понад 2 метрів завдовжки. Тіло змії має жовтувато-буру або оливкову забарвленість із темними плямами, які утворюють характерний візерунок. Завдяки своєму забарвленню полоз добре маскується серед трави та чагарників.

Полоз сарматський

Найчастіше полоза сарматського можна зустріти в степових районах, на узліссях, у балках та на схилах ярів. Він віддає перевагу теплим і сухим місцям, а також може жити поблизу водойм.

Полоз сарматський

Варто зауважити, що змія не отруйна і не становить небезпеки для людини, навпаки — допомагає природі, знищуючи гризунів та комах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що унікальну комаху, яка була в Червоній книзі України, побачили на Тернопільщині.