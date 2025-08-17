Рус

В одному з міст України побачили рідкісну змію: вони можуть виростати до 2 метрів

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У Дніпрі побачили рідкісну рептилію
У Дніпрі побачили рідкісну рептилію. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця рептилія занесена в Червону книгу

Природа України багата на рідкісних істот. Серед них буде і полоз сарматський, якого побачили в Дніпрі.

Ця рептилія занесена до Червоної книги України та вважається видом, що поступово зникає. Зустріч із таким плазуном — велика рідкість, адже популяція полоза стрімко скорочується через втрату природних місць існування та діяльність людини, як дізнався "Телеграф".

Побачити цього красунчика можна на відео у публікації "Мій Дніпро".

Що це за істота

Полоз сарматський — одна з найбільших змій України. Дорослі особини можуть сягати понад 2 метрів завдовжки. Тіло змії має жовтувато-буру або оливкову забарвленість із темними плямами, які утворюють характерний візерунок. Завдяки своєму забарвленню полоз добре маскується серед трави та чагарників.

Який вигляд має полоз сарматський
Полоз сарматський

Найчастіше полоза сарматського можна зустріти в степових районах, на узліссях, у балках та на схилах ярів. Він віддає перевагу теплим і сухим місцям, а також може жити поблизу водойм.

Де живе полоз сарматський
Полоз сарматський

Варто зауважити, що змія не отруйна і не становить небезпеки для людини, навпаки — допомагає природі, знищуючи гризунів та комах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що унікальну комаху, яка була в Червоній книзі України, побачили на Тернопільщині.

Теги:
#Червона книга #Змія #Рідкісні