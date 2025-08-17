В одному з міст України побачили рідкісну змію: вони можуть виростати до 2 метрів
Ця рептилія занесена в Червону книгу
Природа України багата на рідкісних істот. Серед них буде і полоз сарматський, якого побачили в Дніпрі.
Ця рептилія занесена до Червоної книги України та вважається видом, що поступово зникає. Зустріч із таким плазуном — велика рідкість, адже популяція полоза стрімко скорочується через втрату природних місць існування та діяльність людини, як дізнався "Телеграф".
Побачити цього красунчика можна на відео у публікації "Мій Дніпро".
Що це за істота
Полоз сарматський — одна з найбільших змій України. Дорослі особини можуть сягати понад 2 метрів завдовжки. Тіло змії має жовтувато-буру або оливкову забарвленість із темними плямами, які утворюють характерний візерунок. Завдяки своєму забарвленню полоз добре маскується серед трави та чагарників.
Найчастіше полоза сарматського можна зустріти в степових районах, на узліссях, у балках та на схилах ярів. Він віддає перевагу теплим і сухим місцям, а також може жити поблизу водойм.
Варто зауважити, що змія не отруйна і не становить небезпеки для людини, навпаки — допомагає природі, знищуючи гризунів та комах.
