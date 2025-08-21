Дрони могли атакувати важливий об'єкт в Криму: росіяни вже виправдалися (фото, відео)

Безпілотні літальні апарати могли атакувати військову частину Чорноморського флоту Російської Федерації

У Криму могли атакувати військову частину Чорноморського флоту РФ, в якій на даний момент базується ГРУ РФ. Натомість влада знайшла виправдання.

Користувачі телеграм-каналів оприлюднили фото та відео з Севастополя, на яких зафіксовані спалахи та пожежа в нічний час. Місцеві повідомляють, що безпілотні літальні апарати могли атакувати військову частину Чорноморського флоту Російської Федерації.

На опублікованих відео та фотографіях чітко видно яскраві спалахи вогню на тлі нічного неба. Деякі кадри демонструють інтенсивне полум'я.

Губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі заявив, що гучні звуки в районі військових об'єктів могли бути пов'язані з навчаннями. За його словами, Чорноморський флот разом із службами екстреного реагування проводив практичні тренування з гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Пропагандист наголосив, що заздалегідь про такі навчання не попереджають і закликав довіряти лише офіційній інформації.

Вибухи в Джанкої

Окрім цього, повідомляється, що у Криму нібито атакували місто Джанкой. Ймовірно є влучання по залізниці.

Офіційні українські джерела поки що не коментували інформацію про можливу атаку на об'єкти в Севастополі. В Україні не спростовували і не підтверджували повідомлення про операцію проти військових об'єктів окупантів на півострові.

