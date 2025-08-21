Дроны могли атаковать важный объект в Крыму: россияне уже оправдались (фото, видео)

Беспилотные летательные аппараты могли атаковать воинскую часть Черноморского флота Российской Федерации

В Крыму могли атаковать воинскую часть Черноморского флота РФ, в которой сейчас базируется ГРУ РФ. В то же время власть нашла оправдание.

Пользователи телеграмм-каналов обнародовали фото и видео из Севастополя, где зафиксированы вспышки и пожар в ночное время. Местные сообщают, что беспилотные летательные аппараты могли атаковать воинскую часть Черноморского флота Российской Федерации.

На опубликованных видео и фотографиях отчетливо видны яркие вспышки огня на фоне ночного неба. Некоторые кадры показывают интенсивное пламя.

Губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале заявил, что громкие звуки в районе военных объектов могли быть связаны с учениями. По его словам, Черноморский флот вместе со службами экстренного реагирования проводил практические тренировки по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пропагандист подчеркнул, что заранее о таких учениях не предупреждают и призвал доверять только официальной информации.

Взрывы в Джанкое

Кроме того, сообщается, что в Крыму якобы атаковали город Джанкой. Вероятно есть попадание по железной дороге.

Официальные украинские источники пока не комментировали информацию о возможной атаке на объекты в Севастополе. В Украине не опровергали и не подтверждали сообщения об операции против военных объектов окупантов на полуострове.

Ранее "Телеграф" писал, что в России вспыхнул очередной НПЗ.