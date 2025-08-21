"Будапешт нас не підтримував". На закритій зустрічі з журналістами Зеленський розкрив, де може зустрітися з Путіним

Глава РФ запропонував провести її у Москві, проте це неприпустимо

Зустріч Зеленського та Путіна мала б відбутися в одній з країн Європи. Проте столиця Угорщини як майданчик для переговорів лідерів України та Росії — досить проблематичне питання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами у середу, 20 серпня. За його словами, й Київ й європейці наголошували, що зустріч має пройти в нейтральній Європі. Адже війна точиться в Україні та на Європейському континенті.

Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони. Зустрічі в Москві не може бути Володимир Зеленський

Зеленський звернувся до Трампа з проханням вплинути на Угорщину

Глава держави розповів, що попросив президента США Дональда Трампа, вплинути на Будапешт, щоб він не блокував вступ України до Європейського Союзу. Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати.

І вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати. Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта Володимир Зеленський

Будапешт — невдале місце для зустрічі Зеленського та Путіна

На закритій зустрічі з журналістами Зеленський розповів, чому двостороння зустріч між ним та Путіним має пройти не у Будапешті. Ця країна не підтримує Україну.

Що стосується Будапешта як майданчику, – мені здається, що на сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України Володимир Зеленський

Як повідомляв "Телеграф", за даними західних ЗМІ, Трамп зателефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану після переговорів з Зеленським та європейськими лідерами. Як пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, президент США запитав нього, чому той блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу.