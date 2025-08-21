"Будапешт нас не поддерживал". На закрытой встрече с журналистами Зеленский раскрыл, где может встретиться с Путиным

Глава РФ предложил провести ее в Москве, однако это недопустимо

Встреча Зеленского и Путина должна была состояться в одной из стран Европы. Однако столица Венгрии как площадка для переговоров лидеров Украины и России довольно проблематичный вопрос.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами в среду, 20 августа. По его словам, и Киев и европейцы подчеркивали, что встреча должна пройти в нейтральной Европе. Ведь война идет в Украине и на Европейском континенте.

Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия – мы соглашаемся. Турция? Турция для нас – это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-либо особых условий – это тоже проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть Владимир Зеленский

Зеленский обратился к Трампу с просьбой повлиять на Венгрию

Глава государства рассказал, что попросил президента США Дональда Трампа повлиять на Будапешт, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз. Трамп пообещал, что его команда будет работать над этим.

И считаю, что это совершенно справедливо, что Украина хочет в Европейский Союз. Имеет на это полное право. Это наше суверенное право. И здесь Америка будет нас поддерживать. Это тоже очень важно. И насколько я понимаю, соответствующие сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт Владимир Зеленский

Будапешт – неудачное место для встречи Зеленского и Путина

На закрытой встрече с журналистами Зеленский рассказал, почему двусторонняя встреча между ним и Путиным должна пройти не в Будапеште. Эта страна не поддерживает Украину.

Что касается Будапешта как площадки, – мне кажется, что сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины Владимир Зеленский

Как сообщал "Телеграф", по данным западных СМИ, Трамп позвонил по телефону премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами. Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, президент США спросил у него, почему тот блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз.