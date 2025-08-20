Політолог і журналіст проаналізував можливу зустріч президента Росії і України

ЗМІ повідомляють, що Путін не готовий зустрічатися із Зеленським. Більше того, він і не обіцяв такого. Що логічно. З точки зору пропаганди Кремль багато сил витратив на заяву про нелегітимність Зеленського (деякі наші з політичних міркувань активно підіграли). І що тепер? Утертися і зустрітися?

І добре б пропаганда, там вірні слуги швидко донесуть до населення з пам'яттю рибок нові тези. Що на зустрічі робити? Зеленський Путіна з його вимогами точно пошле подалі і запропонує, як робочий варіант, перемир'я по ЛБЗ (лінія фронту, кому звичніше так). Що логічно буде підтримано Трампом і європейськими лідерами. І що робити бункерному? Погоджуватися? Він не хоче. Відправити у відповідь? Трамп скаже – не хоче миру. Нескінченно затягувати розмову? Не царська це справа, на переговори, як на роботу їздити. А жити решту днів як?

Так що будуть підвищувати градус, в сенсі рівень представництва на переговорах без путіна. Замість Мединського пришлють Медведєва або Лаврова. З основним завданням тягнути час вони впораються. Але як бути з тим, що Трамп впевнений у згоді Путіна на зустріч? Якщо це Віткофф довів президенту неточну інформацію – буде страшно покараний. Якщо Путін сам пообіцяв – тим гірше для нього. І краще для всіх…

Джерело — Кирило Сазонов у Фейсбук.