Був найвищим та найекстремальнішим в Україні, а тепер в аварійному стані: де цей міст і як він називається

Сьогодні міст потребує особливої уваги через свій аварійний стан, але залишається символом міста та популярним місцем для туристів

У серці Поділля, в мальовничому Кам'янці-Подільському, височить справжнє диво інженерної думки — міст "Стрімка лань". Ця унікальна споруда не лише довго була найвищим мостом в Україні.

Вона втілює в собі революційні технології свого часу та дух сучасного екстремального туризму. "Телеграф" розповість про міст докладніше.

Від необхідності до символу міста

Історія мосту розпочалася в середині XX століття, коли гостро постала потреба розвантажити транспортний потік через історичне Старе місто Кам'янця-Подільського. Будівництво завершилося 21 серпня 1973 року, а урочисте відкриття відбулося вже в листопаді того ж року.

Спочатку споруда не мала офіційної назви, проте завдяки своїй граціозній та динамічній формі отримала поетичну назву "Стрімка лань" або "Лань, що біжить". Ця назва чудово відображає візуальне враження від мосту — він справді нагадує струнку лань, що стрибає через прірву.

Інженерний прорив над каньйоном

Міст простягається через величний каньйон річки Смотрич на довжину 379 метрів на висоті 54 метри, демонструючи неймовірне технічне досягнення. Найбільш дивовижною особливістю конструкції є те, що вона тримається виключно на двох бокових опорах, без жодної проміжної підпори. Таке архітектурне рішення стало можливим завдяки використанню революційних бісталевих балок — технології, що вперше у світовій практиці була застосована саме в цьому проєкт.

Будівництво мосту, архівне фото

Розробкою займалися провідні фахівці Інституту електрозварювання імені Євгена Патона у 1965 році. Їхнє новаторське рішення не лише забезпечило міцність та довговічність споруди, але й створило справжню технічну легенду.

Мекка для екстремалів

Міст "Стрімка лань" довго був не лише транспортною артерією, але й центром активного туризму та екстремального спорту. Тут регулярно проводилися стрибки роупджампінг, що дають змогу всім охочим відчути неймовірні емоції вільного падіння з найвищого мосту України.

Природна краса та культурна спадщина

Міст органічно вписується в неповторний ландшафт Кам'янця-Подільського, з'єднуючи мальовничі береги каньйону Смотрича — одного з найкрасивіших природних дивовиж Подільського краю. Завдяки своєму розташуванню та архітектурній унікальності, "Стрімка лань" по праву вважається однією з семи чудес Кам'янця-Подільського.

Міст Стрімка лань

На жаль, міст "Стрімка лань" у Кам’янці-Подільському тепер має обмеження для автотранспорту. На мосту заборонено їхати швидше за 30 км/год, рухатися дуже близько один до одного (менше ніж 10 метрів дистанції) і їздити вантажівками понад 20 тонн. Такі заходи запровадили, щоб зберегти унікальну конструкцію мосту, що опинилася в аварійному стані.

Раніше "Телеграф" розповідав про унікальний кам'яний міст, один з найстаріших в Україні. Сьогодні він охороняється як пам'ятка архітектури національного значення.