Цей унікальний кам'яний міст – один з найстаріших в Україні: де він знаходиться і чим особливий (фото)

Протягом майже 130 років він незмінно служить людям, демонструючи, як справжня майстерність може долати час і обставини

У селі Плебанівка Теребовлянського району Тернопільської області височить справжнє диво інженерної думки минулого — величний кам'яний віадук, зведений у 1896 році.

Ця споруда не просто пережила більше ніж століття історії, а й досі активно використовується для залізничного сполучення, демонструючи неперевершену якість австрійського будівництва. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Шедевр архітектурної інженерії

Плебанівський віадук вражає своєю конструкцією — дев'ять масивних кам'яних арок створюють неповторний силует, який став візитівкою не лише села, але й усієї Тернопільщини. Австрійські та італійські інженери, які керували будівництвом, обрали арковий стиль не випадково. Така конструкція дозволяє оптимально розподіляти навантаження, враховуючи особливості місцевого рельєфу, кліматичні умови та можливі сейсмічні впливи.

Результат виявився приголомшливим: протягом майже 130 років міст витримує величезні навантаження від залізничних составів вагою в сотні тонн. Це свідчить про надзвичайно високий рівень інженерних розрахунків та якості будівельних робіт того часу.

Плебанівський віадук

Частина великого історичного проєкту

Історія віадука нерозривно пов'язана з амбітними планами Австро-Угорської імперії щодо розвитку залізничної інфраструктури. Міст став важливою ланкою транспортної мережі, яка мала з'єднати різні регіони Галичини та забезпечити як економічні, так і стратегічні військові потреби імперії.

Плебанівський віадук

Будівництво здійснювали місцеві кваліфіковані майстри під пильним наглядом іноземних спеціалістів. Така співпраця забезпечила поєднання кращих європейських технологій того часу з глибоким знанням місцевих умов та традицій будівництва.

Свідок бурхливої історії

За свою довгу історію Плебанівський віадук став безмовним свідком найдраматичніших подій ХХ століття. Він пережив дві світові війни, зміну політичних режимів, обстріли та бомбардування. Попри значні руйнування, споруду неодноразово відновлювали — зокрема, серйозні ремонтні роботи проводилися за часів польської адміністрації.

Плебанівський віадук

Унікальна пам'ятка сучасності

Сьогодні Плебанівський віадук — один із лише шести збережених кам'яних залізничних віадуків на території Західної України. Ця унікальність робить його особливо цінним з погляду історичної спадщини та туристичної привабливості.

Плебанівський віадук, марка

Попри те, що інтенсивність залізничного руху тут невелика, міст продовжує виконувати свою транспортну функцію. Водночас він охороняється як пам'ятка архітектури національного значення, що підкреслює його виняткову культурну вартість. Йому навіть присвячена поштова марка, що підвищує його культурний статус.

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільш "біблійний" міст в Україні. Ця споруда втілює в собі унікальне поєднання барокової архітектури, сакрального мистецтва та природної краси.