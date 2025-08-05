Знаєте цей міст? Він має унікальну конструкцію і є рекордсменом України (фото)

Це не просто транспортна споруда, а справжній символ інженерної думки та історичної спадщини міста

Арковий міст у Запоріжжі — це не просто транспортна споруда, а справжній символ інженерної думки та історичної спадщини міста. Цей величний міст з’єднує правий берег Дніпра з легендарним островом Хортиця, відкриваючи шлях до однієї з найвизначніших природних і культурних пам’яток України.

Його унікальна аркова конструкція та інноваційні технології будівництва роблять Арковий міст одним із найцікавіших архітектурних об’єктів регіону. "Телеграф" пропонує детальніше розглянути його.

Арковий міст у Запоріжжі

Історичне значення та функціональність

Необхідність у спорудженні Аркового мосту виникла в період активного розвитку Запоріжжя. Особливо гостро потреба в додатковій переправі відчувалася під час розширення гідровузла ДніпроГЕС-2, коли рух автотранспорту по греблі було обмежено.

Арковий міст у Запоріжжі з 1975 року став важливою частиною міської транспортної системи: через острів Хортиця проклали тролейбусну лінію, яка з’єднувала правий та лівий береги Дніпра. До цього тролейбуси рухалися між берегами лише через Дніпровську ГЕС. Лінія проходила не лише через Арковий міст, а й через Міст Преображенського. У 2001 році контактна мережа на Арковому мосту була демонтована на час реконструкції, і після відкриття в 2003 році відновлення тролейбусного руху визнали недоцільним.

Арковий міст у Запоріжжі, архівне фото

Відновлення тролейбусного руху через Хортицю почалося у 2019 році з запуском маршруту №1 (Площа Профспілок — Турбаза "Хортиця"), де використовувалися тролейбуси Дніпро Т203 з опцією автономного ходу. Через широкомасштабне російське вторгнення маршрут тимчасово припинили у лютому 2022 року, а тролейбуси перевели на інші маршрути. З січня 2025 року рейси на Турбазу "Хортиця" відновлено в робочі та вихідні дні

Рекорди та унікальність конструкції

Арковий міст, спорудження якого тривало з 1970 по 1974 рік, заслужено носить титул найдовшого аркового мосту в Україні. Його загальна довжина становить 320 метрів, а центральна металева збірна балка простягається на вражаючі 205 метрів.

Будівництво мосту

Найцікавішою особливістю мосту є застосування інноваційної для свого часу технології поєднання гнучкої арки з жорсткою балкою. Така конструктивна схема була революційною не лише для України, а й, імовірно, для всього світу періоду 1970-х років. Металева збірна балка працює у тандемі з балкою жорсткості, створюючи міцну, але водночас легку конструкцію.

Технічні характеристики

Ширина мосту в 20 метрів дозволяє організувати комфортний рух по дві смуги в кожному напрямку. Особливо вражає висота споруди — 40 метрів над рівнем води, що робить її одним із найвищих мостів в Україні. З цієї висоти відкривається неперевершена панорама: мальовничі води Старого Дніпра, заповідні ліси острова Хортиця та індустріальна велич ДніпроГЕСу створюють унікальний симбіоз природи, історії та технічного прогресу.

Арковий міст у Запоріжжі

Випробування часом

У 2001 році міст зіткнувся з серйозним викликом — його було визнано аварійним через часткове відколювання скелі, на якій розташована одна з опор. Це призвело до закриття переправи та проведення масштабного капітального ремонту, який тривав до 2003 року.

Успішне завершення ремонтних робіт дозволило знову відкрити міст для автомобільного руху, і сьогодні він продовжує надійно служити мешканцям та гостям Запоріжжя.

Сьогодні Арковий міст залишається однією з найважливіших транспортних артерій Запоріжжя. Він не лише забезпечує зручне сполучення з островом Хортиця — національним історико-культурним заповідником України, а й став невіддільною частиною силуету міста.

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