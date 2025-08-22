Українська під загрозою? Експерт спрогнозував масове повернення російської культури

Мовознавець попереджає: мир здатен принести не лише відбудову, а й відкат до російського культурного простору.

В Україні російська мова не потребує захисту, адже коли настане мир, може статися відкат до російськомовного середовища. Повномасштабне вторгнення спричинило масовий перехід на українську мову. Однак вже за два роки російської в міжособистісному спілкуванні знову побільшало.

Це зауважив вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков, що став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2021 та увійшов у топ 10 вчителів світу за версією Global Teacher Prize 2023. Він каже, що за останні 10 років ситуація із використанням української мови покращується, проте це процес не одного року.

Якщо ми хочемо, щоб 90% людей говорили українською 90% часу, треба зачекати. Мені здається, це питання десятиліть. Артур Пройдаков, вчитель та популяризатор української мови

Він розповів, що сам повністю перейшов на українську у 2014 році, а до цього, поки жив на Луганщині, в побуті послуговувався російською. Ділиться — спочатку було не просто. В 2022 році він жив на Івано-Франківщині та заснував там мовні курси. Українці, які приходили до нього, мову знали, але вільно говорити нею не могли. Це має бути питання часу та мотивації, впевнений Пройдаков. Перехід на іншу мову вчитель порівнює з тренажерною залою, коли для досягнення результату потрібна стабільність, а це найважче.

Це не буде один день на тиждень, а інші шість – російською. Потрібно постійно говорити, починати з малого – хоча б у публічному просторі. На телебаченні, в інтернеті, медіа. Знаю, що люди, які ведуть соцмережі українською, часто в побуті розмовляють російською. Але це вже якийсь крок. Поступово можна збільшувати, збільшувати, збільшувати. Артур Пройдаков, вчитель та популяризатор української мови

Чи можливий відкат до російського культурного простору

Артур Пройдаков впевнений, українці можуть знову приспати увагу та впустити російські наративи. Після закінчення війни за деякий час знову можуть виринути проросійські політики або ж з гастролями поїде Моргенштерн. Подібне вже відбувалось, російські виконавці гастролювали у 2018, зокрема Баста (підтримав анексію Криму, — ред).

Афіша виступу Басти в Києві за кілька місяців до повномасштабного вторгення

Якщо припиняться бойові дії, тобто настане задокументований мир, російської культури в нашому побуті ставатиме більше. Можливо, десь серіальчик хтось запустить на телебаченні, фільм, можливо, десь музиканти будуть. Війна ж закінчилася? Артур Пройдаков, вчитель та популяризатор української мови

Пройдаков вважає, що в України будуть умовні 25 років, щоб після війни визначитись зі своїм ставленням до російських музикантів. Можна вважати їх кращими за українських або ж просто сприймати на рівні з іншими виконавцями — польськими, чеськими, білоруськими.

