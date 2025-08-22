Украинский под угрозой? Эксперт спрогнозировал массовый возврат русской культуры

Языковед предупреждает: мир способен принести не только восстановление, но и откат в русское культурное пространство.

В Украине русский язык не нуждается в защите, ведь когда наступит мир, может произойти откат к русскоязычной среде. Полномасштабное вторжение повлекло за собой массовый переход на украинский язык. Однако уже через два года русского в межличностном общении снова стало больше.

Это отметил учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, ставший победителем Global Teacher Prize Ukraine 2021 и вошедший в топ 10 учителей мира по версии Global Teacher Prize 2023. Он говорит, что за последние 10 лет ситуация с использованием украинского языка улучшается, но это процесс не одного года.

Если мы хотим, чтобы 90% людей говорили на украинском 90% времени, нужно подождать. Мне кажется, это вопрос десятилетий. Артур Пройдаков, учитель и популяризатор украинского языка

Он рассказал, что сам полностью перешел на украинский в 2014 году, а до этого, пока жил на Луганщине, в быту пользовался русским. Делится – сначала было не просто. В 2022 году он жил в Ивано-Франковской области и основал там языковые курсы. Украинцы, которые приходили к нему, язык знали, но свободно говорить на нем не могли. Это должен быть вопрос времени и мотивации, уверен Пройдаков. Переход на другой язык учитель сравнивает с тренажерным залом, когда для достижения результата нужна стабильность, а это труднее всего.

Это не будет один день в неделю, а остальные шесть – на русском. Надо постоянно говорить, начинать с малого – хотя бы в публичном пространстве. На телевидении, в Интернете, медиа. Знаю, что люди, ведущие соцсети на украинском, часто в быту разговаривают на русском. Но это уже какой-то шаг. Постепенно можно увеличивать, увеличивать, увеличивать. Артур Пройдаков, учитель и популяризатор украинского языка

Возможен ли откат в русское культурное пространство

Артур Пройдаков уверен, украинцы могут снова усыпить внимание и впустить российские нарративы. После окончания войны через некоторое время снова могут вынырнуть пророссийские политики или же с гастролями поедет Моргенштерн. Подобное уже происходило, российские исполнители гастролировали в 2018 году, в частности Баста (поддержал аннексию Крыма, — ред.).

Афиша выступления Басты в Киеве за несколько месяцев до полномасштабного вторжения

Если прекратятся боевые действия, то есть наступит задокументированный мир, русской культуры в нашем обиходе будет становиться больше. Возможно, где сериальчик кто-то запустит на телевидении, фильм, возможно, где музыканты будут. Война закончилась? Артур Пройдаков, учитель и популяризатор украинского языка

Пройдаков считает, что у Украины будут условные 25 лет, чтобы после войны определиться со своим отношением к российским музыкантам. Можно считать их лучше украинских или просто воспринимать на уровне с другими исполнителями — польскими, чешскими, белорусскими.

