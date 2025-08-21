У Путіна є лише одна умова для зустрічі з Зеленським: чого він хоче

Це вже не перша заява Кремля щодо переговорів

Президент Росії Володимир Путін висловив готовність до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Втім, і тут не обійшлося без однієї умови — якщо всі ключові питання будуть ретельно підготовлені до обговорення.

Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергія Лавров. Він підкреслив, що саміт можливий лише тоді, коли всі ключові питання будуть ретельно підготовлені до обговорення.

"Путін готовий до зустрічі з Зеленським, тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані", — йдеться в заяві Лаврова.

За його словами, ініціатива українського лідера провести переговори має "демонстративний" характер. Дипломат підкреслив, що Зеленський досі не скасував власний указ, який забороняє будь-які переговори з Путіним. Через це будь-яка пропозиція щодо зустрічі може бути спрямована "на створення ілюзії прагнення до миру".

Нагадаємо, що раніше російський лідер під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив готовність провести зустріч із президентом України, чого раніше всіляко уникав. Тепер усе залежить лише від організації тристоронньої зустрічі.

Тим часом, поки Путін запевняє в готовності до такого саміту, у Кремлі відкладають процес, підкреслюючи потребу в ретельному плануванні та підготовці.

Днями "Телеграф" повідомляв, що зустріч із Володимиром Зеленським позбавить Путіна двох ключових аргументів, якими він постійно маніпулював. Це суттєво послабить його позиції.