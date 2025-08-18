Маячня про Рюрика не цікава: стало відомо, про що говорив Рубіо за підсумками переговорів на Алясці

Слова Марко Рубіо частково не сходяться із заявами Дональда Трампа

Держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці заявив, що шлях до завершення війни лежить через компроміси обох сторін. Він також підкреслив, що ніхто не змушує Україну поступатися територією, але у разі відмови від поступок мирна угода може виявитися недосяжною.

"Телеграф" зібрав основні заяви американського чиновника. Зокрема, Рубіо підкреслив, що будь-які переговори неможливі без взаємних поступок.

Територіальні поступки мають бути, проте з умовою

"Як ви можете уявити, кожен йде на переговори, бажаючи отримати 100% того, що хоче. Це стосується і України, і, очевидно, росіян. Єдиний спосіб досягти домовленості в будь-якій сфері — це щоб кожна сторона щось отримала і від чогось відмовилася", — сказав він.

За його словами, саме через це процес такий складний і триває вже понад три з половиною роки.

"Чим довше йде війна, тим важче її завершити. Кожна сторона шукає важелі тиску на іншу, у цьому випадку і російська сторона також", — пояснив держсекретар.

Рубіо наголосив, що США не тиснуть на Київ із вимогою віддати території, яких домагається Москва.

Марко Рубіо/Facebook

"Зрештою, якщо українці не готові відмовитися від цього, ніхто не підштовхує Україну до цього", — заявив він у програмі ABC News "This Week".

Водночас Рубіо визнав: якщо Київ і надалі не погодиться на територіальні поступки, укласти мир буде надзвичайно складно.

"Я хотів би наголосити, що коли мова йде про території та територіальні претензії, це питання, яке врешті-решт має вирішити Україна. Це їхня територія, їхня країна. І вони самі повинні вирішити, з чим готові жити", — підкреслив дипломат.

Росія таки отримає санкції?

Окремо Рубіо зупинився на питанні санкцій. Він попередив, що у випадку провалу мирних переговорів США не лише збережуть уже чинні обмеження проти Росії, але й можуть запровадити нові.

Якщо ми не зможемо досягти угоди зараз, це матиме наслідки. І не лише у вигляді продовження війни, а й у вигляді всіх цих санкцій, а можливо, і нових Марко Рубіо

На запитання, чому Білий дім не ввів додаткових санкцій після того, як Кремль під час саміту в Анкориджі відмовився від тимчасового перемир’я, Рубіо відповів:

"Я не думаю, що нові санкції змусили б Росію погодитися на припинення вогню. Вони і так вже перебувають під дуже жорсткими обмеженнями". На його думку, надмірний тиск у цей момент міг би взагалі зірвати переговорний процес.

Держсекретар США/Facebook Marco Rubio

Історичні лекції Путіна нікому у Вашингтоні нецікаві?

Глава Держдепартаменту США заявив, що Вашингтон не збирається обговорювати версії Володимира Путіна про "першопричини війни" в Україні, з якими російський президент приїхав на зустріч із Дональдом Трампом.

"Під першопричинами війни він має на увазі ці довгі історичні скарги, які ми чули багаторазово. Це не новий аргумент, він говорить про це давно, і це аргумент про настання Заходу. Я не хочу про це говорити, це занадто довго. Ми не будемо на цьому фокусуватися", — зазначив Рубіо.

За його словами, реальною причиною війни стало вторгнення Росії до України.

"Путін розпочав цю війну, і саме тому наше завдання — зупинити бойові дії", — наголосив глава Держдепу.

Перемир’я чи повноцінна мирна угода – що є пріоритетом зараз

Попри це держсекретар наголосив, що питання тимчасового припинення вогню "не зняте з порядку денного". Втім, усі учасники переговорів визнають, що найкращим виходом є не перемир’я, а повноцінна мирна угода..

Марко Рубіо/Facebook

Говорячи про її зміст, Рубіо виокремив три ключові елементи:

"Йдеться про те, як виглядатимуть території та кордони після завершення війни, про законне прагнення України до довгострокової безпеки, щоб запобігти повторному вторгненню , а також про відновлення країни, яка три з половиною роки перебуває під ударами", — зазначив він.

За словами держсекретаря, будь-яке фінальне рішення означатиме, що "кожна сторона повинна буде чимось поступитися".

Гарантії безпеки для України: якими їх бачить Рубіо

Важливою складовою Рубіо назвав гарантії безпеки для Києва. Він підтвердив, що у понеділок, 18 серпня, президент Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні обговорять цей блок.

"Щоб настав мир, Росія має визнати, що Україна є суверенною державою, яка має право на самооборону та право укладати союзи з іншими країнами для власного захисту", — сказав він.

Марко Рубіо/Facebook

Рубіо пояснив, що саме ці гарантії мають стати запобіжником нового вторгнення:

"Сторони повинні створити умови, за яких Україна не зазнає нападу знову — через два з половиною, три чи чотири роки, або коли б це не сталося".

Дипломат додав, що США ще не знають, чи Україна готова поступитися територіями, але точно знають її прагнення отримати дієві гарантії.

"Українці хочуть миру, хочуть жити і відбудовувати свою країну. Це дуже розумна вимога", — наголосив він.

У той же час Рубіо вважає, що, незважаючи на всі зусилля, сторони "ще не знаходяться на порозі фінальної угоди". Але він зазначив: певного прогресу вже досягнуто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп нібито підтримує пропозицію глави Кремля Володимира Путіна про те, щоб Україна передала Росії ті частини Донбасу, які їй не вдалось захопити.