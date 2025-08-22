Гарантии безопасности для Украины будут иметь два уровня: основные заявления по итогам встречи Рютте и Зеленского в Киеве

По словам Зеленского, Украине не хватит F-16

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа провел встречу с прибывшим с визитом в Киев генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Лидеры провели совместную пресс-конференцию на которой сделали заявления.

"Телеграф" собрал эти заявления. Сначала Марк Рютте отметил важность того, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают совместно над тем, как должны выглядеть будущие гарантии безопасности.

По его словам, сейчас есть договоренность о том, что будет два уровня гарантий.

На первом уровне будет собственно установление какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого. Поэтому первый уровень будет для того, чтобы Вооруженные силы Украины были максимально усилены, чтобы они могли выдержать любые трудности. сказал генсек НАТО

Второй уровень – это то, по его словам, "что предоставит Соединенные Штаты и Европа".

Над этим мы, собственно, работаем. И, как мы все знаем, Будапештский меморандум и Минские переговоры тоже не привели к подлинным гарантиям. И новые наши гарантии не должны быть такими сказал Рютте

Рютте подчеркнул, что будущие гарантии должны быть такого уровня, чтобы "Владимир Владимирович Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова".

Что известно о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский сказал, что пока рано говорить, кто какие гарантии безопасности предоставит:

Разные страны с разными объемами помощи, с разными возможностями. И пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто разведку, кто присутствует в море, кто в небе, а кто готов финансировать сказал Владимир Зеленский

Президент Украины говорит, что Турция хочет быть частью гарантий безопасности Украины, взяв на себя ответственность за морскую безопасность.

Владимир Зеленский о встрече с Путиным

Он заявил, что россияне делают все, чтобы встречи с Путиным не было.

Именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Но сейчас видим, что россияне делают все, чтобы встречи не было сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина в отличие от России не боится каких-либо встреч с лидерами.

Мы готовы работать продуктивно, максимально. Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную производительную позицию российской стороны. добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что необходимо принуждать россиян к дипломатии.

Нужны действительно сильные санкции, если они не согласятся на дипломатическое развязывание этой войны, если они не захотят закончить войну. Мы очень рассчитываем на сильные пакеты от партнеров отметил глава государства.

Зеленский о Трампе, Путине и их отношениях

"Он (Трамп — ред.) единственный человек, который сегодня может остановить Путина. И договорились о том, что правильно перейти в дипломатическое направление. Я поддержал это направление. Мы говорили о трехсторонней встрече, которая нужна. Затем у него была связь с российской стороной, он сказал: "давайте сначала сделаем двусторонний трек и это предложение тре.

По словам президента, он не хочет ставить какие-либо условия, которые потом будет кто-то использовать в качестве преград до окончания войны.

Другие заявления президента и Рютте

"Количество истребителей F-16, которые сейчас имеет Украина, не будет достаточным для обеспечения безопасности", — Владимир Зеленский.

"НАТО контактирует с Варшавой относительно упавшего в Польше дрона", — Марк Рютте.

"Гарантии безопасности должны быть "Article-5-like" (аналог статьи 5 НАТО о коллективной обороне). Сейчас обсуждают финансирование ВСУ, оружие и дипломатию".

Зеленский подчеркнул, что не примет условий, которые станут препятствием для мира.

