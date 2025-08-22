Гарантии безопасности для Украины будут иметь два уровня: основные заявления по итогам встречи Рютте и Зеленского в Киеве
По словам Зеленского, Украине не хватит F-16
Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа провел встречу с прибывшим с визитом в Киев генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Лидеры провели совместную пресс-конференцию на которой сделали заявления.
"Телеграф" собрал эти заявления. Сначала Марк Рютте отметил важность того, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают совместно над тем, как должны выглядеть будущие гарантии безопасности.
По его словам, сейчас есть договоренность о том, что будет два уровня гарантий.
На первом уровне будет собственно установление какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого. Поэтому первый уровень будет для того, чтобы Вооруженные силы Украины были максимально усилены, чтобы они могли выдержать любые трудности.
Второй уровень – это то, по его словам, "что предоставит Соединенные Штаты и Европа".
Над этим мы, собственно, работаем. И, как мы все знаем, Будапештский меморандум и Минские переговоры тоже не привели к подлинным гарантиям. И новые наши гарантии не должны быть такими
Рютте подчеркнул, что будущие гарантии должны быть такого уровня, чтобы "Владимир Владимирович Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова".
Что известно о гарантиях безопасности
Владимир Зеленский сказал, что пока рано говорить, кто какие гарантии безопасности предоставит:
Разные страны с разными объемами помощи, с разными возможностями. И пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто разведку, кто присутствует в море, кто в небе, а кто готов финансировать
Президент Украины говорит, что Турция хочет быть частью гарантий безопасности Украины, взяв на себя ответственность за морскую безопасность.
Владимир Зеленский о встрече с Путиным
Он заявил, что россияне делают все, чтобы встречи с Путиным не было.
Именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Но сейчас видим, что россияне делают все, чтобы встречи не было
Он отметил, что Украина в отличие от России не боится каких-либо встреч с лидерами.
Мы готовы работать продуктивно, максимально. Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную производительную позицию российской стороны.
Зеленский подчеркнул, что необходимо принуждать россиян к дипломатии.
Нужны действительно сильные санкции, если они не согласятся на дипломатическое развязывание этой войны, если они не захотят закончить войну. Мы очень рассчитываем на сильные пакеты от партнеров
Зеленский о Трампе, Путине и их отношениях
"Он (Трамп — ред.) единственный человек, который сегодня может остановить Путина. И договорились о том, что правильно перейти в дипломатическое направление. Я поддержал это направление. Мы говорили о трехсторонней встрече, которая нужна. Затем у него была связь с российской стороной, он сказал: "давайте сначала сделаем двусторонний трек и это предложение тре.
По словам президента, он не хочет ставить какие-либо условия, которые потом будет кто-то использовать в качестве преград до окончания войны.
Другие заявления президента и Рютте
- "Количество истребителей F-16, которые сейчас имеет Украина, не будет достаточным для обеспечения безопасности", — Владимир Зеленский.
- "НАТО контактирует с Варшавой относительно упавшего в Польше дрона", — Марк Рютте.
- "Гарантии безопасности должны быть "Article-5-like" (аналог статьи 5 НАТО о коллективной обороне). Сейчас обсуждают финансирование ВСУ, оружие и дипломатию".
- Зеленский подчеркнул, что не примет условий, которые станут препятствием для мира.
