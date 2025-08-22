Росія дає задню? Лавров виступив з новими абсурдними заявами

Говорив і про російську мову в Україні

Зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника РФ Володимира Путіна не запланована, адже немає "повістки дня". Також в Кремлі знову звинуватили Київ "в небажанні йти на компроміси".

Про це заявив Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю телеканалу NBC News. За його словами, Путін нібито готовий зустрітись, але є нюанс.

Головні заяви Лаврова

Путін готовий зустрітися з Зеленським, коли буде готова повістка дня саміту, а ця повістка дня взагалі не готова.

Очільник Росії чітко заявив, що готовий зустрітися, якщо у цієї зустрічі дійсно буде повістка дня, президентська повістка.

Україна "перешкоджає просуванню" до мирної угоди.

Зеленський "відмовився" скасувати закон, що "забороняє російську мову" в Україні.

В Кремлі наголосили, що під час зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці "Росія виявила певну гнучкість у питаннях", а от "Зеленський сказав — ні".

"Президент Трамп після Анкориджу запропонував кілька пунктів, які нас об'єднують, і за деякими з них "ми погодилися… виявити певну гнучкість…" Коли Трамп підняв ці питання на зустрічі у Вашингтоні, всім було цілком ясно, що є кілька принципів, які, на думку Вашингтона, повинні бути прийняті, включаючи відмову від членства в НАТО, включаючи обговорення територіальних питань, а "Зеленський сказав 'ні' всьому", — заявив Лавров.

Також Лавров згадав і мовне питання, наголосивши, що Росія не може зустрічатись з людиною, яка "видає себе за лідера". Адже "заборона російської мови" в Україні — "не лідерська позиція".

Зауважимо, що в Україні немає закону, який забороняє російську мову. Є закон про ведення документації, медіа-простору державною мовою.

