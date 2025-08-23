Змушені користуватися абсурдними "лайфхаками": як виживають жителі окупованої Макіївки без води

Аналогічна ситуація спостерігається і в інших містах окупованої Донеччини

Окупована Макіївка, що на Донеччині, продовжує переживати серйозну водну кризу. Місцеві жителі змушені шукати воду будь-якими способами, а ситуація з централізованим водопостачанням залишається критичною.

Водна криза в місті

У Центрально-міському районі Макіївки місцеві жителі змушені набирати воду навіть із калюж, адже водопостачання фактично відсутнє. Такий ролик опублікували днями в місцевих Telegram-каналах.

А на наступних кадрах люди стоять у довгих чергах за кожну краплю питної води. У селищі Калініно, що входить до Макіївки, 21 серпня роздавали бутильовану воду, і черги тягнулися на кілька десятків метрів.

Тим часом "Народний фронт" доставив допомогу до міської лікарні №6 у вигляді двох тонн чистої питної води в бутлях та двох єврокубів для технічних потреб. Головна медсестра закладу Лариса розповіла, що на верхні поверхи воду доводиться самостійно піднімати працівницям. Попри це, як стверджує жінка, подачу в місті здійснюють "за графіком".

20 серпня в місті тривали роботи з установки ємностей для розбору води, тож нині, як заявляють окупанти, 6 нових ємностей встановлено в Червоногвардійському районі.

Встановлені ємності для води в захопленій Макіївці

Соціальна напруга та "водний бунт"

За словами Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, у Макіївці місцеві організували збір, щоб дізнатися в окупаційній "адміністрації", коли буде вода. Ті ж, замість вирішення проблеми, звинуватили людей у несанкціонованому мітингу та українському саботажі та розігнали зібрання "поліцією". За свідченнями місцевих, кількість поліцейських перевищує число мешканців у деяких районах, створюючи атмосферу страху та контролю.

Криза з водопостачанням змушує людей навіть міняти звичні способи харчування. У відео з соцмереж один чоловік показує, як жителі їдять із миски, застеленої пакетом, щоб не мити посуд через відсутність водопостачання. Питної води в деяких районах немає навіть для того, щоб напитися.

Макіївка сьогодні

Макіївка — північно-східне передмістя Донецька, яке з 2014 року перебуває під окупацією Росії. Місто переживає складні умови виживання: централізоване водопостачання не функціонує, мешканці змушені використовувати підвезену воду, а соціальна напруга зростає через дії псевдоадміністрації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що подібна ситуація складається і в окупованому Маріуполі на Донеччині. Місто опинилося на межі серйозної водної кризи — рівень води в головному Старокримському водосховищі стрімко знижується. Навіть новий водовід, який росіяни обіцяють встановити, не здатен швидко усунути дефіцит.