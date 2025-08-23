Вынуждены пользоваться абсурдными "лайфхаками": как выживают жители оккупированной Макеевки без воды

Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах оккупированной Донецкой области

Оккупированная Макеевка на Донетчине продолжает переживать серьезный водный кризис. Местные жители вынуждены искать воду любыми способами, а ситуация с централизованным водоснабжением остается критической.

Водный кризис в городе

В Центрально-городском районе Макеевки местные жители вынуждены набирать воду даже из луж, ведь водоснабжение фактически отсутствует. Такой ролик был опубликован на днях в местных Telegram-каналах.

А на следующих кадрах люди стоят в длинных очередях за каждую каплю питьевой воды. В поселке Калинино, который входит в Макеевку, 21 августа раздавали бутылированную воду, и очереди тянулись на несколько десятков метров.

Тем временем "Народный фронт" доставил помощь в городскую больницу №6 в виде двух тонн чистой питьевой воды в бутылях и двух еврокубов для технических нужд. Главная медсестра заведения Лариса рассказала, что на верхние этажи воду приходится самостоятельно поднимать работницам. При этом, как утверждает женщина, подачу в городе осуществляют "по графику".

В Макеевке "благодарят" за подвоз воды в городскую больницу №6

20 августа в городе продолжались работы по установке емкостей для разбора воды, поэтому сейчас, как заявляют оккупанты, 6 новых емкостей установлено в Красногвардейском районе.

Установленные емкости для воды в захваченной Макеевке

Социальное напряжение и "водный бунт"

По словам Петра Андрющенко, руководителя Центра изучения оккупации, в Макеевке местные организовали сбор, чтобы узнать в оккупационной "администрации", когда будет вода. Те же, вместо решения проблемы, обвинили людей в несанкционированном митинге и украинском саботаже и разогнали собрание "полицией". По свидетельству местных, количество "правоохранителей" превышает число жителей в некоторых районах, создавая атмосферу страха и контроля.

Кризис с водоснабжением заставляет людей даже менять привычные способы питания. В видео из соцсетей один человек показывает, как жители едят из миски, застеленной пакетом, чтобы не мыть посуду из-за отсутствия водоснабжения. Питьевой воды в некоторых районах нет даже для того, чтобы напиться.

Макеевка сегодня

Макеевка — северо-восточный пригород Донецка, который с 2014 года находится под оккупацией России. Город переживает сложные условия выживания: централизованное водоснабжение не функционирует, жители вынуждены использовать подвозимую воду, а социальное напряжение растет из-за действий псевдоадминистрации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подобная ситуация складывается и в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Город оказался на грани серьезного водного кризиса – уровень воды в главном Старокрымском водохранилище стремительно снижается. Даже новый водовод, который россияне обещают установить, не способен быстро устранить дефицит.