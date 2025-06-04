Водночас жителі Бердянська стикаються з гострими комунальними проблемами

Бердянськ на Запоріжжі в червні — місто, яке зазвичай у влітку наповнене туристами, проте з приходом російської окупації місто виглядає порожнім. Замість характерного для початку літа курортного руху — безлюдні вулиці та поодинокі перехожі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про курорт у 2025 році.

Бердянськ на мапі DeepState

Свіжі фотографії з Бердянська лише підкреслюють атмосферу запустіння: на узбіччях дороги — купи сміття, чорні пластикові ящики, розбитий асфальт. Усе це — в період, коли зазвичай триває активний відпочинок.

Тим часом жителі Бердянська стикаються з гострими комунальними проблемами. Як повідомляють місцеві пабліки, зранку 4 червня на більшій частині окупованої території Запорізької області спостерігалися серйозні перебої з електропостачанням.

Люди скаржаться, що світло зникає без попередження, а диспетчерські служби не надають жодної інформації. Попри заяви окупаційної "влади" про "оперативне відновлення електропостачання", мешканці багатьох вулиць і мікрорайонів міста залишаються без електрики.

До труднощів з електроенергією додаються проблеми з водопостачанням. У деяких районах Бердянська вода повністю відсутня вже кілька днів. 4 червня оголосили підвезення технічної води до мікрорайону РТС. Біля клубу "Зоряний" сформувалась черга з людей, які стоять із відрами біля цистерни — одного з джерел води в районі.

Окрема картина — узбережжя. Один із найпопулярніших пляжів міста, "Третій", цього сезону виглядає покинутим.

Туристів практично немає, натомість — кілька місцевих мешканців з вудками. Вони ловлять рибу, ймовірно, пеленгаса. Атмосфера на пляжі далека від літнього курортного настрою — тиша й відчуття занепаду.

Попри пафосні звіти гауляйтера Євгена Балицького перед Кремлем, реальна ситуація свідчить про інше. Місто, яке колись приймало тисячі відпочивальників, нині бореться з побутовими труднощами. Люди залишилися сам на сам із проблемами — без світла, води й доступу до нормальних умов життя.

Раніше "Телеграф" публікував більше кадрів із пляжу в окупованому Бердянську на узбережжі Азовського моря. Росіяни перетворили відомий курорт на місто-привид.